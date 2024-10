As Pontes retoma la próxima semana su programa socioeducativo “Espazo en Familia”

El Ayuntamiento de As Pontes retomará la próxima semana el programa de apoyo socioeducativo “Espazo en Familia” dirigido a las familias pontesas con hijos e hijas escolarizados en los centros educativos del municipio.



La edila de Benestar Social, Tania Pardo, indica que la iniciativa busca “ofrecer (...) un lugar para compartir as súas inquedanzas sobre a crianza e educación (...) e poder abordalas con éxito, buscando que as familias que participen neste programa, coa axuda de profesionais no ámbito da educación social, da terapia familiar e da psicoloxía e educación infantil, aprendan a desenvolver accións de crianza positiva que faciliten e promovan o desenvolvemento dos seus fillos e fillas”.



El programa incluye también sesiones individuales, encaminadas a abordar temas más personalizados, así como coloquios mensuales en los que se tratarán temas de interés.



Las sesiones grupales comenzarán el próximo lunes 7 de octubre y se desarrollarán cada 15 días. En ellas se abordarán cuestiones relacionadas con las etapas evolutivas de los jóvenes, la gestión de las emociones o la prevención de adicciones, entre otras.



Los interesados en participar o en conocer más información pueden contactar con el número de teléfono 606 706 688 o enviar un correo a espazoenfamilia@gmail.com.