Más de mil escolares de As Pontes participarán en el programa “Espazo en familia”

As Pontes puso en marcha en 2021 el programa de apoyo socioeducativo “Espazo en Familia”, con el que busca ofrecer a las familias del municipio “un lugar para compartir as súas inquedanzas sobre a crianza e a educación dos seus fillos e fillas e poder abordalas con éxito”. Ahora, la iniciativa llega a los centros educativos de la villa con la finalidad de establecer vínculos de cooperación entre ambas partes “para desenvolver accións de crianza positiva”. En ella participarán hasta marzo más de 1.100 menores de la villa.



La edila responsable del área de Educación, Tania Pardo, sostiene que el programa parte de la idea de la necesaria colaboración entre las familias y los colegios. “Por este motivo, dentro da programación de actividades deste proxecto, propuxémonos achegar aos centros escolares diferentes propostas formativas, dirixidas a rapaces e rapazas, de 1 a 17 anos, que nos permitan traballar a igualdade, a alimentación saudable, as emocións, a convivencia ou o uso seguro das tecnoloxías, entre outras cuestións, para promover o seu óptimo desenvolvemento persoal”.



Dichas actividades, que se pusieron en marcha el pasado mes de noviembre, se desarrollan a través de diferentes sesiones que dan continuidad al trabajo desarrollado –desde el mes de abril de 2022– con las madres y padres a través de asambleas grupales e individuales y acciones de formación para “a partir dunha metodoloxía lúdica, impulsar entre as fillas e fillos, unha aprendizaxe sobre as diferentes temáticas, dunha maneira dinámica e motivadora, co obxectivo de que o alumnado cree o seu propio proceso de aprendizaxe, traballe de forma grupal e autónoma, promovendo entre eles e elas valores esenciais para a vida cotiá e a interacción social”.