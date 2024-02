As Pontes desafía al mal tiempo y cierra una de las ediciones de la Feira do Grelo más exitosas

La Feira do Grelo de As Pontes es, sin lugar a dudas, una de las citas gastronómicas ineludibles de la primera mitad del año en el área de Ferrolterra. No obstante, el mal tiempo de los últimos meses –que afectó notablemente a las cosechas del vegetal protagonista–, sumado a las previsiones de lluvia y frío para este fin de semana, parecía que pondrían en jaque la presente edición –la cuadragésimo tercera–.



Afortunadamente, las precipitaciones fueron menores de lo esperado y las bajas temperaturas no lograron desanimar a los vecinos de la villa pontesa, que arroparon un año más la festividad cerrando así una de las convocatorias más exitosas de su historia reciente. En palabras de Lorena Tenreiro, concejala de Cultura de As Pontes, “los presagios eran malos, porque pensábamos que no iba a haber grelos, que iba a haber pocos y de mala calidad, pero nos hemos encontrado esta mañana con la sorpresa de más cestas que el año pasado, más madas... Por lo tanto, muy buen balance”.

Hijo de una de las participantes con su particular cesta de grelos | J.M.



Así, la jornada arrancó a las ocho de la mañana con la presentación de las propuestas al tradicional concurso de cestas, que estuvieron expuestas en la carpa habilitada para la Feira en la plaza de América. Mientras los productores presumían de género, los vecinos también disfrutaron, en el entorno de la calle Ramón Cabanillas, de una exhibición de torneado y talla de madera, impulsada por la asociación Amigos da Madeira de As Pontes, así como de un mercado de productos autóctonos, artesanía y alimentación. En paralelo a todas las propuestas, desde el pasado viernes –en horario de mañana– estuvo instalada en la avenida da Coruña una freixoeira.



Ya a las 11.30 horas se anunciaron los ganadores del tradicional concurso de cestas, llevándose el primer premio la vecina de Xestoso Lucía Souto. Laura Casal, de Xermade, y Begoña Carballeira, de Monfero, obtuvieron el segundo y tercer galardón, respectivamente, mientras que la lucense María Sol López obtuvo el reconocimiento especial “Alexandre Pérez Sindín” a la propuesta mejor adornada. Completaron el podio los accésit de Miguel Díaz, María Isabel Pena, María Luz Vázquez, Anneris Cifuentes y Óscar Martínez. En totalse presentaron una veintena de cestas.

Se instaló una freixoeira en la avenida de A Coruña | J.M.



Una vez resuelto el concurso, la animación en la villa continuó, por un lado, con un pasacalles hasta las 13.30 horas de la mano de Os Trevillas, Canavella, No Cómbaro y O Entroido de Samede; y, por otro, con una conferencia sobre los nuevos modelos de producción agroganadera en la plaza de América y, seguidamente, una degustación de jamón. Del mismo modo, el mediodía estuvo marcado por una comida popular –como no podía ser de otro modo, con el lacón con grelos como plato principal–; a la que siguieron, de 16.30 a 18.30 una sesión de juegos populares para los más pequeños y a las siete de la tarde un concierto de Amancio Prada –en el Cine Alovi–.



“La afluencia fue buenísima. A pesar de hacer mucho frío la gente se animó a salir a la calle y hubo muy buen ambiente, tanto en lo que son las calles en las que hicimos la Feira, como en los locales de hostelería, que estaban todos llenos”, celebró la edil de Cultura.