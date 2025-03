Máscaras de monstros e bestas para seguir a troula por Caamouco

A Agrupación Instrutiva de Caamouco propón continuar a celebración do Entroido cun obradoiro de máscaras dirixido ao público infantil. Esta cita, que terá lugar o domingo de 16.00 a 18.00 horas, require previa inscrición.



Os nenos e nenas de a partir de 8 anos poden participar no taller de máscaras que terá lugar na sede da organización. O encontro, que focalizará na elaboración de caretas de monstros e bestas, terá un custo de 12 euros para socios e 15 para os que non o sexan, un prezo no que xa están incluídos os materiais.



Os interesados en apuntarse neste taller creativo xa poden formalizar a súa inscrición. Para reservar a praza é preciso contactar co teléfono 604 007 727, que atende mensaxes de Whatsapp.