Ares se vuelca en dar refugio a gorriones y vencejos

En un mundo en el que la urbanización amenaza de manera constante los hábitats naturales, la conservación de la vida silvestre se convierte, a veces también, en una prioridad. Es el caso de la villa de Ares, que se encuentra inmersa en la instalación de cajas nido, proporcionándole así un refugio a ciertas aves urbanas para que puedan anidar.

“Tenemos un programa de alimentación de pájaros, con varios comederos. Ahora comenzamos también una iniciativa para ponerles nidos”, explica el alcalde, Julio Iglesias.



Estas pajareras se colocarán en diversos edificios de titularidad municipal y han sido gestionadas por medio de una empresa especializada. “Cada especie tiene su nido particular, los construyen de determinada forma. Los que tenemos ahora son específicos para gorriones y estamos esperando a que nos lleguen los propios para los vencejos”, explica el alcalde, que apunta a que se actuará solamente en el ámbito urbano del municipio. “Las especies típicas del medio rural anidan solas en los árboles, pero los gorriones y los vencejos, que habitualmente lo hacen en los edificios, tienen más dificultades”.

Ciudades europeas

Iglesias Redondo remarca que la población de gorrión ha descendido en los últimos años debido a “mil causas”. “Entre ellas está que hoy en día las construcciones de los edificios, sus tejados, son estancos, fijos, por lo que no tienen huecos en los que hacer sus nidos. Hay muchas cosas que les perjudican: que no se siembre, que no se plante... Antes había cosechas con las que se podían alimentar”, comenta.

Daniel Alexandre



El Ayuntamiento de Ares tomó como referencia otras ciudades europeas que han llevado a cabo iniciativas similares con el objetivo de conservar la biodiversidad y de hacer menos hostil la vida animal.

“Somos conocedores de que las poblaciones de estas especies, como gorriones, vencejos o golondrinas, disminuyen día a día. Tratamos de evitarlo llevando a cabo acciones específicas según la época del año. En la de invierno instalamos comedores, cajas nido en primavera para facilitar su reproducción y en verano bebederos, sobre todo en estos últimos en los que tuvimos olas de calor, porque cada vez hay menos fuentes en los espacios urbanos”.