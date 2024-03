Alianza Aresana de Instrucción: un homenaje por sus 120 años de historia

Un 20 de marzo de 1904 un grupo de aresanos emigrados en la Habana, adelantados a todos sus paisanos y marcando el camino a seguir, fundaron la Alianza Aresana de Instrucción con el objetivo de promover la enseñanza gratuita entre los naturales de su término municipal. Precisamente, para rendir homenaje “a unha das agrupacións que exemplifican o seu pasado migratorio”, la Concejalía de Cultura de Ares prepara una serie de actos de cara a la próxima semana.



Así las cosas, este 120 aniversario se celebrará en el propio edificio de la Alianza. Las propuestas comenzarán el martes 19, a las 20.00 horas. Para esa jornada se prevé la actuación de Amor Herrera y Cris de Caldas, quienes, a través de “De ida e volta”, realizarán una narración oral con música en directo que hará un viaje por diversas historias de emigración. “Porque é así, narrando o pasado, como se pode non só comprender o presente, senón tamén proxectarse no futuro”, destacan desde el Consistorio.



El propio día de la conmemoración, el miércoles 20, se llevará a cabo la lectura de la acta fundacional de la Alianza Aresana de Instrucción, a cargo de representantes de las agrupaciones musicales de la villa. En dicho acto se detallará “unha das intencións máis claras daquela sociedade de aresáns”: la construcción de una escuela destinada a aquellas clases menos acomodadas que no disponían de recursos suficientes para acceder a la educación. Se hará por medio de la lectura de las bases de esta escuela.



“A música foi un dos elementos de cohesión da emigración galega. “Alén do mar podíase escoitar a música de Galicia, as melodías dunha gaita ou pandeireta, e logo aquí tamén chegaban moitos ritmos latinoamericanos. Por iso interveñen as entidades aresáns do eido musical, fortemente involucradas con celebracións coma o Ares Indiano”, explica la edila de Cultura, Alma Barrón.



Tras esta doble lectura, el acto se cerrará con la interpretación de “Romance de Canelo”, indiano de la villa, por parte del grupo teatral A Cova do Trasno.



Pese a fundarse en 1904, la escuela de la Alianza Aresana de Instrucción no se abriría hasta 1906, “liderando unha revolución da ensinanza galega do século XX grazas ós emigrantes; persoas que, ben dende América ou xa de volta, procuraban que a educación chegase ao maior número de estamenos posibles”, recuerdan desde el Concello.