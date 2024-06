Narón | Una identidad propia para erigir un lugar que no deja de crecer

De los 20 municipios de las comarcas, Narón es el que más ha crecido en habitantes en estos 25 años. Así, de los 31.108 que tenía en 1999, ha llegado a los 39.051 actuales, 7.943 vecinos más según los últimos datos. No obstante, su evolución va más allá del padrón. En este cuarto de siglo, los naroneses han construido una identidad propia, aprobando símbolos como su bandera y comenzando con eventos y tradiciones sin las que no se entendería su idiosincrasia, como el Oenach Céltico –ahora Atlántico–, la Festa do Pemento do Couto o la Noite da Luz.



El crecimiento del municipio no se entendería sin recordar el liderato de Megasa en la actividad de acerías de Galicia ni, sobre todo, el auge del polígono industrial de Río do Pozo, que ha perfilado incluso su urbanismo. En los primeros números de Diario de Ferrol se informaba de la inminente llegada de Inditex, que ocuparía 186.000 metros cuadrados de superficie, pero también se enumeraban otras compañías como Megasider (filial de Metalurgia Galaica) y Maderas del Noroeste. En aquel momento, todavía estaban a la venta 283.000 metros cuadrados a la espera de la ampliación, con un precio de adquisición que oscilaba entre las 4.830 y las 5.260 pesetas por metro.

El factor humano



Además, si hay algo que ha caracterizado a Narón en estos años, además de su gran apuesta cultural vertebrada a través del Padroado, es su refuerzo de los servicios sociales. Así, por ejemplo, en junio de 1999, inauguraban el Centro Especial de Empleo Chamorro, de Nuestra Señora de Chamorro, para la integración de personas con discapacidad. Dos meses más tarde, en agosto, un renovado asilo de San Xosé de Piñeiros volvía a abrir sus puertas. Además, en la hemeroteca encontramos la creación de sesiones ‘light’ de discoteca para menores e incluso, también en diciembre, se empezaba a perfilar lo que sería el Centro Comercial Odeón.

Nuevo consistorio



El 22 de junio de 1999 se informaba de la recepción de una única oferta para construir “el nuevo consistorio naronés”, una obra que estaba valorada en 375 millones (más 100 de equipamiento) y tenía un plazo de ejecución de 18 meses: “Estará ubicado en el Alto do Castiñeiro, en una de las esquinas de la nueva plaza pública y con frente a la carretera de Castilla”. Días más tarde, el 29, trascendía que “tendrá un helipuerto en la parte superior” contemplado en el proyecto redactado por el arquitecto Gerardo Elizechea Pazos para la empresa Teconsa. “El edificio, de cinco plantas, tendrá forma de cubo con distintos volúmenes y su exterior estará recubierto de cristal y granito del país”, se podía leer, empezándose finalmente la obra en octubre.

EFEMÉRIDES

15.07.1999

Inauguración del centro comercial

“Lleno total en la primera jornada de apertura del Centro Comercial de Narón”, se podía leer en la edición del día siguiente de la inauguración de un espacio que continúa siendo dinamizador. Su estreno colapsó el entorno hasta el punto que “la Policía Local tuvo que ordenar el tráfico a lo largo de todo el día” y su trabajo “fue intenso, debido a que la zona está todavía sin señalizar”. Peluquería, hamburguesería y Froiz fueron algunos de los negocios que empezaron.

24.07.1999

Adiós a la ‘tensión’ en A Solaina

“A Solaina institucionaliza el ‘Cable de Plata’ en recuerdo de la Alta Tensión”, un premio que otorgaron en aquel momento al alcalde Xoán Gato “en la fiesta de retirada de las torretas” y que consistió en “un bastón fabricado a partir de una raíz, con el que se pretendía simbolizar la retirada de unas estructuras que llevaban más de 40 años implantadas en la calle más céntrica del barrio”. Se celebró en la plaza de la Constitución y hubo incluso fuegos artificiales.

01.08.1999

Presumiendo al fin de pimientos propios

“Más de cien kilos de pimientos fritos se degustaron en la fiesta de O Couto” durante la que sería la primera de muchas celebraciones gastronómicas en torno a este producto naronés ligado a los monjes de San Martiño. La crónica celebraba que uno de los premios a la mejor cesta recayó en Dolores Fernández, una vecina de 84 años “que ha pasado la mayor parte de su vida ligada a la agricultura con técnicas tradicionales heredadas de su familia”.

29.08.1999

Primera edición del Oenach Céltico

“Vecinos de Sedes recrearon ante numeroso público un mercado celta”, decía el titular de la crónica del primer Oenach, hoy una cita cultural consolidada que sigue celebrándose en Sedes con la implicación vecinal: “El intercambio mercantil quedó suspendido momentáneamente por la llegada, a caballo, de los señores principales, acompañados de sus respectivos séquitos, los ‘coronos’ de Eiravedra y A Revolta”.

23.11.1999

Narón consensúa su nueva bandera

“Narón celebró el último festivo local del siglo aprobando el diseño de su bandera” y ofreciendo una recepción a los representantes vecinales. Hubo unanimidad en el pleno para dar luz verde a “un fito na búsqueda de identidade dun Concello que ten 160 anos de vixencia como Administración, pero que está pegado a un de maiores dimensións, polo que, ás veces, pasa desapercibido”, dijo aquel día el regidor naronés.

11.12.1999

Una primera Noite da Luz por Santa Lucía

“Un centenar de vecinos recrearon en Sedes la ‘noite do retorno da luz’”, en una tradición que se recuperaba entonces por primera vez para emular la celebración del antiguo solsticio de invierno. La cita, que sigue conmemorándose, partió de la capilla de Santa Lucía, en O Trece, hacia el Monte do Esperón, portando los participantes “trece antorchas gigantes” y velas aunque “la climatología no se presentó demasiado buena”.