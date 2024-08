Man Castro y Cristina R. Calvo: una charla de director a directora

Fue el pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando Cristina Rodríguez Calvo dejó de ser directora en funciones de Diario de Ferrol para asumir las plenas competencias al timón del periódico. Querida y admirada por sus compañeros, ella escribía para El Ideal Gallego cuando en 1999 recibió la llamada de Man Castro para que se uniese al equipo fundador de una nueva cabecera local que, al cumplir 25 años, ya es la segunda más longeva nacida en la ciudad naval.

¿Cómo recuerdas ese momento en el que te llamaron para encomendarte el nacimiento de un periódico local en Ferrol?

Fue una llamada que me sorpredió, de quien había director mío en La Voz de Galicia, Juan Ramón Díaz, de Editorial La Capital. Me dijo que había escuchado que yo decía que Ferrol necesitaba un periódico propio. Se me encendió una bombilla enorme porque yo deseaba volver a la prensa local, que fue donde nací, en el Ferrol Diario.

Claro, tú ya tenías esa experiencia…

Sí, pero me dijo que quería que fuese el director y eso me echó una carga de responsabilidad. Pensé que era mi oportunidad de hacer el periódico local que no se había hecho. Teníamos ese debate en Ferrol Diario, sobre por qué no enganchaba a la ciudadanía. Así que pensé que podía probar a ver si aplicando el patrón que yo creía que debía de regir para un periódico local de aquí, conociendo a la ciudad, funcionaría. Y me entregué a la causa. Hubo hasta reuniones clandestinas y un sinfín de bulos sobre quién dirigiría…

¿Y qué se decía entonces por ahí?

Había gente que lo recibía muy bien y había el típico escéptico que pensaba que esto no duraría. Ya sabemos cómo es ese tipo de perfil ferrolano. Pero yo creía. Cuando anuncié que marchaba de La Voz para Diario de Ferrol, la gente me preguntaba qué estaba haciendo, preocupados, por si ésto era flor de un día. Me decían que tuviera cuidado. No obstante, yo soy tauro y, como crea en una cosa, me lanzo. Y me fui creyendo que la idea iba a funcionar y con el compromiso de Juan Ramón de dejarme hacer.

La verdad es que, desde el principio, el buen rollo caracterizó todo nuestro trabajo…

Entendí que lo que había que hacer era equipo. Los periódicos locales no fomentan la jerarquía porque el organigrama es corto y hay que ser director y compañero. Que la gente trabaje a gusto. Eso funcionó muy bien y el equipo fundador ya está en la historia.

Y también el lema de “las cosas de aquí, contadas desde aquí”, que hemos sido capaces de mantener estos 25 años y que nos identifica…

Sigo creyendo en la prensa local como el medio más cercano al ciudadano. Supimos meternos en el tejido social y cultural, estar presentes en la calle, hacer encuestas a diario… Fue un valor fundamental porque lo importante era que Ferrolterra hiciera suyo el periódico.

Con esas encuestas fuimos incluso pioneros en sacar la voz del ciudadano anónimo que ahora, con las redes, es más sencillo…

A veces tendemos a ir al personaje de caché y hay que ir también al anónimo, que seguro que tiene mensajes igual de interesantes. Diario de Ferrol respondió, cogió prestigio y triunfó porque entró de lleno en la ciudadanía. Era y es el que se centra más en las comarcas y defiende sus intereses.

En estos 25 años hemos contado muchas noticias, ¿qué hitos recuerdas?

Terminar la autopista, el Acceso Norte… Las comunicaciones fueron un tema interesante. También el Puerto Exterior, que fue una obra de romanos… En el aspecto cultural, la proliferación de células culturales. A nivel personal, tengo el hito de unas elecciones en las que estábamos sometidos a todo tipo de presiones y, cuando terminó la campaña, recuerdo que todos los partidos valoraron el trabajo y nos lo agradecieron por ser limpios e independientes.

Sí, es que siempre tuvieron cabida todos...

Sí, ese fue un valor fundamental en la marcha del periódico. Cumplir con la veracidad, no manipular y ser fieles al testimonio que nos llegaba. Uno de los valores que nos reconocían era que fuimos un altavoz de todos y estábamos entregados al mensaje del ciudadano. Y otro hito era la buena sintonía que teníamos. Todos los días veías entrar al personal, a vosotros, con rostros sonrientes. Se hizo un periódico con alegría. Se paraba de trabajar cuando había que hacerlo para celebrar lo necesario... ¿Recuerdas?

Éramos una microfamilia…

Sí, lo éramos. Me enorgullece porque era el patrón que yo quise y funcionó. La mejor prueba de lo bueno que era el equipo es que me estás entrevistando tú, Cristina, que también fuiste una de las redactoras fundadoras del periódico y ahora eres la directora. Formas parte de la historia y me parece que representas el perfil que teníamos, mayoritariamente de mujeres. Espero que sigas al frente con éxitos muchos años.

Muchas gracias, Man. Y la ciudad, en estos 25 años, ¿crees que ha evolucionado?

Hay una evolución tremenda, sobre todo urbanísticamente. El barrio de Canido, por ejemplo, es una estrella en estos años. Las comunicaciones, que aun somos deficitarios, pero han mejorado. Y todo, a pesar de los castigos de la reconversión y la pérdida de población; pero ahora está volviendo a resurgir porque los astilleros tienen cartera. Eso sí que no cambió. Aunque la diversificación haya funcionado un poco, todavía estamos sometidos a esos dientes de sierra. Falta para eso una reconversión mental porque la mentalidad funcionarial se ha ido heredando. Tardará tiempo en ser un pueblo distinto, cuando pasen generaciones.

“Yo, periodista siempre. Hasta que el árbitro pite el final del partido seguiré haciendo periodismo”

Preguntaba la directora a Man Castro, si en estos años desde que se jubiló, hace ya 14, ha echado de menos el periodismo. El fundador no se lo pensaba dos veces al reconocer que “parece que no, pero con el trabajo que hago en las redes, hago periodismo de otra manera”. Explicando que a diario tiene la “disciplina” de compartir portadas, viñetas u efemérides significativas en sus plataformas, y que además ha escrito varios libros en este tiempo y todavía tiene otros en cola —está ultimando uno sobre la figura de Benito Vicetto—, asegura que “soy una persona inquieta y me jubilé teniendo muchos proyectos por hacer, así que seré periodista hasta el final”.

Afirma que “lo llevas contigo hasta que el árbitro para el partido y entonces ahí se acabará; pero la vocación viene desde el principio, desde la juventud, y nada ni nadie me va a apartar de ahí hasta el final”, reflejando con sus palabras que no se puede echar de menos aquello que nunca se ha dejado.