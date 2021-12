El Rugby Ferrol se impone a un Fendetestas con menos armas

El derbi que el pasado domingo dirimieron las formaciones del Fendetestas y el Rugby Ferrol fue el eje central de un fin de semana que giró alrededor de esta disciplina en la villa. Y es que además del duelo de Primera Autonómica y del sub 14, la Casa do Peso acogió la primera asamblea del Instituto Galego de rugby y el campo pontés una jornada de tecnificación de jugadores, árbitros y delegados.



Así, el plato fuerte de estos dos días fue el choque entre locales y departamentales, un duelo en el que los de Chorny cumplieron con su papel de favoritos, ganando en el terreno de juego pontés por 8-64. Sin embargo, el inicio del partido no fue para nada plácido para los, a la postre, ganadores. Y es que los po nteses, conscientes de su menor profundidad de banquillo, entraron con todo en su campo, llegando así los primeros, y únicos, puntos de los locales, con una patada de castigo anotada por Alberto da Silva y un ensayo de Antonio Ferreiro. Y si bien los de la villa siguieron peleando, los ferrolanos anotaron en el minuto 6 el primero de sus diez ensayos, demostrando su gran potencial ofensivo, ante un Fendetestas que, aunque se acercó en varias ocasiones a la línea de marca, no pudo aumentar su marcador ante los ferrolanos, segundos clasificados.



Tanto ponteses como departamentales volverán a la competición la segunda semana de enero, ya que los de la villa se verán las caras con el Arteixo y los ajedrezados ante el Santiago.