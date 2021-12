José Luis de Nicolás | “Queremos seguir apoyando a la sociedad, con elementos que no existan en el mercado o para gente sin recursos”

Inspirado en movimientos como coronavirus makers nacido en España durante la pandemia surgió en esta zona un grupo de voluntarios que se organizaron como Makers Ferrolterra y pusieron sus conocimientos y sus máquinas al servicio de la ciudadanía. Las pantallas faciales comenzaron a imprimirse en 3D y ayudaron a la protección de la ciudadanía en momentos en los que se necesitaba cualquier tipo de colaboración. Ahora, esos voluntarios se han asociado y creado una entidad organizada, con el mismo objetivo, ayudar a los demás. José Luis de Nicolás es el secretario de la entidad.









La nueva entidad nace del grupo surgido en la pandemia. ¿Con qué fin nació en su día y por qué han decidido dar este paso ahora?

El grupo nació con la pandemia. Por medio de un grupo de Telegram. Primero en un grupo gallego, luego en uno de la comarca, para facilitar la toma de decisiones y la logística. Pusimos nuestros medios a disposición de entidades que estaban en primera línea de actividad pese a los confinamientos y repartimos miles de elementos, fabricados por nosotros mismos, como soportes para pantallas y piezas para que no molesten las mascarillas, entre otros.

Ahora, pasada (o eso esperamos) la pandemia, creemos que podemos seguir realizando tareas de apoyo a la sociedad, de forma altruista.



¿Qué resultados han tenido y cómo valoran la labor desarrollada en aquellos momentos?

En aquel momento, los/as receptores de los elementos fabricados demostraron estar muy contentos: sanitarios, policías, asistentes a personas ancianas y con problemas de movilidad, cajeras/os de supermercados y tiendas, residencias de ancianos, empresas de limpieza, etc.

En los primeros meses, no es que los productos fuesen caros, es que no había para todos. Cubrimos un hueco con productos necesarios, de una calidad aceptable. Rediseñamos, fabricamos y distribuimos los elementos, poniendo de nuestros bolsillos los medios precisos. Pasados los primeros momentos, algunas personas y empresas nos dieron algo de apoyo y fueron cubriendo una parte importante de los costes que teníamos.



¿Quién integra Makers Ferrolterra y qué conocimientos o formación tienen?

El colectivo está formado por personas a las que les une inicialmente el conocimiento del sector de la impresión 3D. Gente con impresoras 3D y otros equipos de diseño y/o fabricación, como máquinas de CNC.

El grupo es muy variado. Tienen conocimientos de informática, diseño, electrónica, mecánica… y sus profesiones son aún más variadas, y en general nada que ver con este mundo.



¿En qué consistirá su trabajo tras constituirse como asociación?

Hemos definido una serie de tareas que nos gustaría desarrollar:

la formación interna al propio grupo, que lo enriquezca, y mejore así sus aportaciones al exterior; servir de punto de asesoría gratuita para particulares; servir de punto de referencia para empresas (no gratuito); una formación al exterior en las tecnologías que manejamos, incluso recurriendo a otros expertos externos y gratuitas o no, según el caso; actividades de divulgación: talleres, jornadas, ferias… También pretendemos desarrollar un trabajo para entidades que lo necesiten: minusvalías, geriátricos, etc. y proyectos internos sobre reciclado de plástico y otros temas de carácter medioambiental o trabajos con o sobre drones.

En cuanto a realizar trabajos para empresas, en este caso definiremos unos límites que eviten que hagamos competencia desleal a empresas existentes en determinados ámbitos.





En la entidad, tenemos una clara vocación de ayudar a la sociedad en general y a entidades sociales en particular









Creo que pretenden mantener contactos con otras entidades para colaborar con ellas, ¿qué les pueden aportar, con quiénes valoran esa colaboración?.

Tenemos una clara vocación de ayudar a la sociedad en general y a entidades sociales en particular. Así, podemos crear artilugios, por ejemplo del tipo de férulas, gadgets personalizados para un/a enfermo/a en particular que no exista exactamente en el mercado, o para una persona sin recursos.…



Ya disponen de un local, ¿cómo ha sido esa cesión y qué supone instalarse allí?.

La existencia de un local facilita el trabajo en equipo, da mayor presencia a la entidad Makers Ferrolterra y permite la realización de labores de divulgación, pues en el propio centro CIS hay diversos locales destinados a la realización de eventos.

No tener que obtener fondos para pagar el alquiler y los gastos fijos del local, facilita la propia existencia y el mantenimiento a futuro de la asociación. De hecho, inicialmente arrancamos solo con las aportaciones de los socios.



Es una asociación pero ¿no piensan en profesionalizar o comercializar su actividad?

No pensamos en comercializar estas capacidades, aunque sí buscaremos sacarles provecho económico, en algunos casos, para buscar financiación que permita pagar los gastos (materiales, mantenimientos, adquisición de equipos,….), al margen de las posibles subvenciones de las administraciones.



¿Qué me pueden avanzar de sus actividades a corto plazo?

Esperamos hacer jornadas divulgativas y talleres para gente que quiera entrar en contacto o profundizar en las tecnologías que manejamos y contactaremos con las administraciones que ofertan ayudas a entidades sin ánimo de lucro y que financian formación para distintos grupos objetivo.

Por otro lado, el contacto con entidades sociales nos dará más pistas sobre cuáles son los sectores que debemos apoyar, y estudiaremos la forma de hacerlo.