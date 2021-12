Endesa contrata a una empresa local para la gestión de sus plantas de tratamiento de aguas de As Pontes

Una empresa de As Pontes, que generará al menos una decena de puestos de trabajo también locales, ha sido contratada por Endesa para gestionar durante tres años las plantas de tratamiento de efluentes líquidos y de producción de agua desmineralizada de sus centrales pontesas. Además de las garantías sobre el cor recto desempeño de sus tareas, Endesa ha valorado en la selección de Intacta, su compromiso con el empleo local y las ventajas de su implantación en As Pontes.



Aunque Endesa está en proceso de cierre de su central térmica de carbón, precisa conservar operativas tanto su planta de tratamiento de efluentes líquidos como la de producción de agua desmineralizada durante los próximos tres años, y lo hará manteniendo sus habitualmente elevados estándares de calidad medioambiental.



Para asumir los servicios de operación, supervisión y mantenimiento de las plantas, Intacta ha incorporado a su equipo a seis trabajadores de As Pontes, que tendrán dedicación exclusiva a tiempo completo.









Especialistas





Igualmente, al menos el 90 por ciento del personal especialista subcontratado para tareas auxiliares serán también trabajadores locales (tres o cuatro operarios más de media), atendiendo a los requisitos establecidos por Endesa en el contrato, que busca una transición energética justa y la creación de empleo en la localidad.





El contrato tiene una duración de tres años y se ha valorado el compromiso con el empleo local









Intacta es una empresa de ingeniería y servicios ambientales, creada en 2011, con sus instalaciones centrales en As Pontes. Actualmente cuenta con un equipo multidisciplinar formado por profesionales altamente cualificados, de los cuales el 75% tienen su centro de trabajo en la villa y hasta el 80% están ubicados en Galicia. Está especializada en el desarrollo de proyectos y en la prestación de servicios para los sectores de tratamiento de aguas, producción de energía y tratamiento de residuos. Entre los que proporciona la empresa se encuentran los de consultoría, ingeniería, construcción llave en mano, explotación y mantenimiento de instalaciones y servicios de respuesta a emergencias y operaciones ambientales.









Reforma de As Veigas





Endesa también incentiva la participación de empresas locales en otros ámbitos, como el de la obra civil. De hecho, actualmente está en curso la mejora urbanística del Poboado das Veigas, en la villa de As Pontes, con un presupuesto de 5 millones de euros, que fue adjudicada a la unión temporal formada por Fego Atlántico y Arias Hermanos.



La modernización de servicios en esta zona no solo supondrá un sustancial incremento de la calidad de vida para los vecinos, sino que, una vez que haya concluido, también repercutirá en el municipio, ya que Endesa cederá gratuitamente al Concello de As Pontes equipamientos deportivos, sociales y también zonas verdes.



Las compañías Arias Hermanos y Fego Atlántico se han comprometido a que más de un 50% de los trabajadores contratados para llevar a cabo las mejoras sean residentes en As Pontes.



El Poboado das Veigas cuenta con 210 viviendas unifamiliares y un conjunto de edificios dotacionales con una superficie total superior a los 326.000 metros cuadrados. La mejora que acomete Endesa incluye intervenciones de modernización en calles y jardines, así como en las redes de servicios básicos de electricidad, agua y saneamiento. Las viviendas son de titularidad de Endesa y en ellas viven tanto empleados en activo como jubilados.



Endesa estableció en el concurso cláusulas para incentivar la participación de empresas de la zona y la contratación de empleados locales, “incluyendo una cláusula según la cual sería rechazada toda oferta que no garantizase que un alto porcentaje del personal contratado residiese en As Pontes”. Durante el tiempo que duren las reformas habrá una media de 15 trabajadores directos, aunque en momentos se llegará a 30. Los oficios más demandados serán los de electricista, fontanero y albañil.