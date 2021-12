Racing de Ferrol | Un partido para poner la guinda al año

Termina 2021 para el Racing a nivel competitivo y lo hace con la posibilidad de entrar en una nueva etapa. El partido que lo enfrenta al Calahorra esta tarde –19.00 horas, A Malata– le brinda la oportunidad, aunque sea momentánea, de meterse en la zona que clasifica para el playoff de ascenso si es capaz de ganar. Podría confirmarse al día siguiente en función de los resultados de la jornada, pero lo que es seguro es que le haría empezar 2022 en los puestos en los que quiere estar al final de la liga regular para luchar por subir a Segunda División.



El Racing llega al encuentro condicionado por los positivos en Covid-19 que se detectaron en su plantilla a lo largo de esta semana. A nivel futbolístico no se traducen más que en un par de bajas, pero sobre todo han influido en el trabajo semanal y en la tranquilidad del grupo, pendiente de que no se registrasen más casos para que el partido no se aplazase. Pero, olvidado todo esto, el cuadro verde ya está centrado en sumar los tres puntos en este encuentro para, de esta manera, enlazar dos victorias por segunda vez en lo que va de campeonato y encaramarse a los puestos que deseados.









Casa





No ha perdido el Racing en los dos últimos partidos que ha jugado en A Malata, a pesar de que aún es como local donde menos puntos ha sumado en lo que va de campeonato. El equipo ferrolano, sin embargo, espera volver a repetir el nivel que ofreció en los encuentros antes Celta B y Deportivo para, de esta forma, estar más cerca de la victoria. El buen nivel de juego que ha mostrado en las últimas jornadas favorece esta pretensión y en el último partido de 2021 lo que se pretende es mantener, o incluso mejorar, la línea de las últimas semanas, caracterizada por el buen rendimiento defensivo y la efectividad en ataque.



Enfrente tendrá el Racing a un rival que está a dos puntos de distancia y que llega de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota. Es algo que ejerce de advertencia al equipo ferrolano de los problemas que se va a encontrar si quiere llevarse los tres puntos en juego, aunque en realidad el cuadro verde es consciente de que dispone de argumentos suficientes como para llevarse la victoria y, de esta manera, entrar entre los cinco primeros de la tabla clasificatoria. Sería la mejor manera de poner punto final al año 2021.