Una app de realidad aumentada permite ver el castillo de Naraío tal y como era en el siglo XIV

Una aplicación móvil de realidad aumentada permite reconstruir el castillo de Naraío, de San Sadurniño, tal y como debía ser en el siglo XIV. El proyecto, desarrollado por la empresa Xoia Software Development y financiado íntegramente por la Diputación de A Coruña –15.000 euros–, se presentó estos días en la propia fortaleza, donde el director comercial de Xoia, Rafael Sánchez, explicó que la aplicación “permítenos ver o castelo como era no seu momento de máximo esplendor reproducíndoo de maneira virtual, e ao mesmo contar as distintas etapas da súa historia e descubrir o entorno natural que o rodea. O castelo reprodúcese exactamente como era tanto por dentro como por fóra, coma se fose de verdade, ou mellor aínda, porque podes acercarte e velo moi de preto, pedra a pedra”.



Para llevar a cabo la reconstrucción virtual de la fortaleza, la firma recopiló la información histórica disponible y también los estudios realizados en las distintas fases de consolidación. “Para facer unha réplica fidedigna en 3D traballaron arqueólogos dixitais, virtualizadores do patrimonio e especialistas. Todo o que reproducimos ten que ser como realmente era. As partes descoñecidas ou das que non quedan restos suficientes fixémolas baseándonos noutras construcións da zona da mesma época”, apunta Sánchez.



Para ver en marcha esta nueva herramienta, el visitante debe valerse del panel inclinado que hay en la parte baja de los nuevos paneles informativos del castillo –escaneando el código QR se puede descargar directamente la aplicación en el móvil Time Trip–. Una vez instalada en el móvil deberá elegir el lugar en el que está situado –al pie del castillo o en la parte alta del torreón– y encuadrar con la cámara el panel informativo donde se encuentra el QR. En cuestión de segundos se verá a través de la pantalla una representación 3D del castilllo con los muros reconstruidos, el torreón almenado, los tejados ya desaparecidos, el trazado del foso con su puente levadizo.... La perspectiva cambiará con el movimiento y a través del panel que hay al pie de la fortificación accederemos a una introducción histórica y descripción de las distintas partes de la fortaleza, además de dar la opción de ver como se distribuían los espacios interiores.



La aplicación móvil también permite guardar la visita y compartir la experiencia en redes sociales... Incluso utilizarse sin estar en el castillo, accediendo directamente a la reconstrucción 3D o al mapa con el itinerario.