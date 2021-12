Medio Ambiente repondrá 90 árboles en huecos de calles y plazas de la zona urbana

La concejalía de Medio Ambiente replantará cerca de 90 árboles en los huecos dejados en calles y plazas donde antes ya hubo ejemplares. Se rellenarán así alcorques vacíos y espacios ajardinados en los barrios de A Magdalena, Canido, Esteiro, Recimil, carretera de Casilla, Inferniño y Ultramar.



La concejala Ana Lamas indicó que la finalidad de esta actuación es la de “ter nas mellores condicións as zonas arboladas de Ferrol”, al tiempo que se proporcionan beneficios para la ciudadanía porque los árboles “son excelentes filtros de contaminantes urbanos”.



Las unidades serán de hasta 23 especies diferentes, sobresaliendo el Sorbus aria “Lutescens” (serbal blanco), el Prumus serrulata “Kanzan” (cerezo japonés), Tilia plathypyllos (tilo común), Cercis siliquastrum (árbol del amor) y Camellia japonica.



La intervención tiene un presupuestos de 14.961 euros (sin IVA) y se llevará a cabo a principios de año, durante un período de seis meses.



En A Magdalena se plantarán en la plaza del Callao, del Carbón y las calles Real y Carmen, entre otras. En Canido, en Alegre, Estrella, Riego y avenida do Rei. La avenida Naturista López Seoane, en Esteiro, tendrá también nuevo arbolado, así como las calles Ramón y Cajal o Euskadi, en Recimil. También se actuará en la avenida da Paz y la calle Paraguay, en el Inferniño, así como en la carretera de Castilla y zonas de Ultramar.



El Concello “seguirá traballando nesta liña para mellorar as zonas arboladas e preservar o patrimonio natural”, afirmó Lamas.