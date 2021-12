El Rugby Ferrol supera una mala primera parte para ganar al Zalaeta

El Rugby Ferrol regresó al terreno de juego tras la correspondiente jornada de descanso de la competición y lo hizo cosechando un nuevo triunfo que lo mantiene en la estela del líder, el CRAT, única formación que hasta la fecha ha logrado batir a los de Juan Pablo Chorny.



El conjunto ajedrezado recibieron en la mañana del domingo al Zalaeta, al que doblegó por un marcador de 61-12. Una abultada diferencia en un partido que, sin embargo, comenzó más igualado de lo que reflejan estas cifras. Y es que la entidad departamental tuvo que ir amoldando una nueva delantera, debido a algunas bajas importantes en esta posición, y no fue hasta la segunda parte cuando las piezas ferrolanas estuvieron plenamente engrasadas. Así, los locales se adelantaron en el marcador por medio de un ensayo de Romeo Eksteen y la transformación e Jorge Segura, si bien los herculinos, aprovechando el desconcierto inicial ferrolano, empataron poco después. En la media hora final de este periodo inicial el Rugby Ferrol comenzó a cimentar lo que fue finalmente una cómoda victoria, con otros tres ensayos de Eksteen, Pizzi y Segura.



En el segundo tiempo, los locales terminaron de despegarse del Zalaeta, más por destacadas acciones individuales que por el habitual juego en equipo departamental. Una situación que en esta ocasión le sirvió a los de A Malata para firmar su quinto triunfo en seis duelos disputados. La mala noticia de este encuentro para los ferrolanos fue la lesión de Ciri en un hombro, cuando el jugador venía de recuperarse hacía poco tiempo de otra en sus costillas, por lo que todo apunta, como señala el técnico Chorny, que será una baja de larga duración en las filas departamentales. Y si bien no para cubrir esta ausencia, el grupo local sigue sondeando el mercado, de cara a llevar a cabo alguna incorporación más antes del final de este año De este modo, y a pesar de no haber sido este “un buen partido” para el Rugby Ferrol, como señala el propio técnico, la formación ajedrezada se embolsó la victoria.