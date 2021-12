Las tapas de La Bodega de la Estrella y del Vanesa ganan la octava edición de “Tapéate”

La tapa “Ostras á vieira”, de La Bodega de la Estrella, resultó la ganadora del certamen gastronómico de la octava edición de “Tapéate”. Fue la elegida por el jurado profesional, aunque las personas que cataron las diversas preparaciones en los 16 establecimientos participantes emitieron también sus votos y eligieron el “Prato de xurel, ovos de troita con hora do Couto e terar de Neda con brote”, del café Vanesa, como su preferido.



En segundo puesto quedó la tapa “Repolo recheo de porco e gamba”, de Josefa’s, y el tercer premio lo recibió el Parador de Turismo por su “Marraxo con patata”.



El jurado valoró la elaboración, la degustación y también el uso de productos autóctonos. Lo formaron Juan Crujeiras, del restaurante Bido y profesor en el CIFP Fragas do Eume; Francisco Fernández, del restaurante Rivera; y Leonila Fernández, del mesón Sexto Pino.



El público que degustó y votó las tapas participó en el sorteo de tres bonos de 100 euros cada uno para usar en la hostelería ferrolana.



El primer teniente de alcalde, Antonio Golpe, valoró la participación en “Tapéate” después de la dureza de la pandemia y elogió el esfuerzo del sector por adaptarse “a calquera situación que se determinara por parte das autoridades sanitarias”. “É obrigado recoñecer o gran esforzo que fixeron cafés, bares e restaruantes para cumprir as normas”, afirmó.



La concejala de Turismo, María Teresa Deus, subrayó el “alto nivel das propostas dos profesionais do sector” y María Luisa Barro, de la Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol, agradeció el “impulso” dado desde el Concello a esta cita gastronómica.