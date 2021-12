Rey Varela reclama conocer un plazo para la licencia del taller de sub-bloques

El Partido Popular de Ferrol reclama al gobierno de Ángel Mato que dé un plazo para la concesión de la licencia municipal que Navantia necesita para la construcción del taller de sub-bloques. Alerta su portavoz, José Manuel Rey Varela, de que la falta de avances en los trámites puede hacer que se pierda la partida reservada en los presupuestos generales. “El taller contaba el año pasado con una inversión de 35 millones y no se ejecutó nada y para el 2022 en el PGE están previstos 51 millones que previsiblemente volveremos a perder”, afirmó.



Rey Varela denunció la díficil situación económica de la comarca de Ferrolterra y las oportunidades de empleo que supondría el desarrollo del astillero 4.0 en los términos en los que fue aprobado en 2018, incluyendo la construcción de un dique. “Si no se ejecuta, la construcción de fragatas volverá a ser otra solución transitoria y Ferrol no se puede permitir soluciones transitorias sino un plan estratégico para ser competitivo en el ámbito del sector naval”, explica el también parlamentario. El nuevo dique “nos permitiría cambiar los procesos constructivos para ser competitivos en precio y tiempos” pero, advierte Rey Varela, dicho proyecto “está paralizado y la dirección de Navantia ni lo menciona”.



El portavoz popular denuncia que el astillero 4.0 haya quedado reducido al taller de sub-bloques y que este no avance por la falta de la licencia municipal correspondiente. Las respuestas del Gobierno a preguntas de la senadora Verónica Casal, el pasado verano, apuntaban a que esta infraestructura podría estar funcionando en la primera mitad del año 2022. Sin embargo, apunta Rey Varela, “la realidad es que no tiene licencia municipal para dicha construcción”.



“Tenemos derecho a conocer un plazo cierto para que se otorgue la licencia, no queremos que en el 2022 se pierdan otros 51 millones de euros, y qué pasa con el dique, que no se puede pedir a los Reyes Magos”, apunta el edil.







Acusa a Ángel Mato de no tener “capacidad de gestión” ni “peso político” para “exigir lo que a Ferrol le corresponde”. Reclama “certezas y plazos concretos en lugar de buenas palabras, ya que Ferrol no puede permitirse a un alcalde que mire para otro lado cuando todo esto sucede”.