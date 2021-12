Casi 900 atletas secundan el regreso de la Volta á Ría

La buena acogida en el regreso de la carrera Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros queda patente en los casi 800 deportistas que este domingo secundarán la trigésimo quinta edición de la prueba comarcal que, cabe recordar, sufrió un parón el pasado año debido al coronavirus.





En esta ocasión será Neda el concello encargado de acoger tanto la salida como la llegada de una competición que, como viene siendo habitual, recorrerá los vecinos ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón. Así, la salida tanto de la cita de medio maratón como de las pruebas de base tendrán lugar a las 10.00 horas en la Rúa Camiño do Regueiro, si bien a partir de aquí “pequeños” y “mayores” seguirán caminos separados. Los participantes en la prueba absoluta pondrán rumbo a Fene, mientras que los atletas de sub 18 a sub 18 llevarán a cabo su prueba –de entre 800 y 4.000 metros– en la zona de los Subarreiros.





Un “pelotón” de deportistas llegados de todos los puntos de la geografía gallega, así como de otros puntos de España como de la vecina Asturias o Andalucía, entre otras comunidades. Los participantes podrán tanto en la jornada de hoy como en la de mañana y pasado recoger sus chips y dorsales en el Centro Cívico nedense, hoy en jornada vespertina –de 16.00 a 19.00 horas–, mañana de 10.00 a 12.00 y el domingo de nueve a nueve y media.





Además de los ganadores absolutos de la prueba, la organización galardonarán a los tres primeros clasificados de los concellos organizadores, una entrega de premios que tendrá lugar a las 13.00 horas en el pabellón de San Isidro.