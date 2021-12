Victoria justa para reforzar la primera plaza

Refuerza el Somozas su liderato en el grupo 1 gracias a la victoria que consiguió ayer en el campo del Juvenil de Ponteareas, un rival que apenas le creó peligro a lo largo del encuentro. Por contra, el cuadro verdiblanco se encontró cómodo de principio a fin, más a medida que iban pasando los minutos, pero en realidad tardó en conseguir el tanto que le dio los tres puntos y que aumenta su renta en la primera plaza.



El cuadro local, como se esperaba, basó su apuesta en la posesión de pelota y en los riesgos a la hora de sacarla jugada para, a partir de ahí, tratar de buscar huecos en la defensa del Somozas. Sin embargo, solo un remate en una acción a balón parado, que no llegó a poner en peligro al portero Marcos Souto, apareció en su cuenta de ocasiones. En cambio, la escuadra de Ferrolterra ya empezó en el primer acto a acercarse a la portería rival, aunque sin llegar a achuchar.









Empuje





Fue tras el descanso cuando empezó el asedio de un Somozas que, a pesar de que dio más minutos de los deseados a muchos jugadores, teniendo en cuenta que este miércoles vuelve a jugar, controló la situación con relativa comodidad. Tampoco estuvo en el campo el capitán Pablo Rey, aquejado de unas molestias que llevaron al cuerpo técnico a darle descanso para prevenir una posible lesión y tenerlo en mejores condiciones en el partido del miércoles frente al Barco.



El dominio visitante se fue acentuando con el paso de los minutos y las ocasiones llegaron, sobre todo, a través de centros laterales que no encontraron remates certeros a la portería contraria. Sin embargo, cuando quedaban menos de diez minutos para el final del tiempo reglamentario, una acción combinativa surgida por la banda derecha, con Marcos Álvarez como protagonista, culminó con la finalización de Manu Núñez que, llegando desde atrás, marcó el tanto que le dio la victoria a la formación de As Somozas.



A partir de ahí, a la escuadra que dirige Marco Roca no le quedó más que aguantar el resultado, cosa que hizo sin problemas, para confirmar su liderato en el campeonato.





JUVENIL PONTEAREAS 0 - 1 SOMOZAS Juvenil Ponteareas: Daniel; Iaguito, David Portas, Justo, Aitor; Fonseca (Marcos, min. 60), Monchito (Besada, min. 81), Miguel (Telmo, min. 60), Xoel (Carlos Cora, min. 65); Nico Rodríguez y Javi Vila (Abraham, min. 81).



Somozas: Marcos Souto; Asier, Pacheco, Quico (Santi, min. 51), Álex Cabarcos; Maroñas; Marcos Álvarez (Alberto Rey, min. 85), Luis Díaz, Manu Núñez, Aldán Naval (Bruno Bellas, min. 79); y Cañi.



gol: 0-1, min. 81: Manu Núñez.



ÁRBITRO: Martínez Santos, del colegio santiagués. Mostró tarjetas amarillas a los locales Aitor, Fonseca, Xoel, Miguel, Justo, Telmo y David Portas y a los visitantes Maroñas, Cañi y Asier.