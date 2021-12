Paula Ramos | “Tengo claro que la positividad, la unión y el optimismo son fundamentales para conseguir animar el comercio de la ciudad”

Casi sin esperarlo, Paula Ramos representa a los comerciantes del centro de la ciudad. Tras muchos años al frente del CCA A Magdalena, Cristóbal García Nores apuesta por el relevo y la que hasta ahora era vicepresidenta toma las riendas ilusionada. Lo importante es la positividad, unión y optimismo para dar ese empujón a los clientes y tener esa actitud. Cristobal García se despedirá el día 9 y presentará a Paula Castro como nueva presidenta.



¿Cuándo toma posesión de su cargo y cómo afronta el nuevo reto?

Será en la asamblea que se celebra el próximo día 9. Los estatutos así lo recogen, que tras el cese del presidente, sea la vicepresidencia la que asuma el cargo y yo lo hago con muchas ganas. Es un momento muy complicado en el comercio y una época muy difícil. Pondré todo mi empeño, como hasta ahora, porque somos cinco en la junta directiva y lo que pediré es que seamos todos uno. Lo que decidamos entre todos bienvenido sea. No solo a la junta directiva, sino que a cualquier comerciante que quiera exponer ideas, escucharemos sus propuestas para poder llevar a cabo todo lo que se pueda para conseguir un comercio fructífero, con más clientes y más gente en las calles.



¿De qué situación parte la entidad, seguirá por esa senda?

Nosotros nos reuníamos todos los meses prácticamente. Con esta situación no hemos podido hacer eventos, nos ha retraído y hecho pensar por dónde salimos. Ahora en octubre hemos tenido una campaña de descuentos y tarjetas regalo y párking gratis para los clientes. Fue una iniciativa para motivar al cliente, pues cosas como éstas tiene que haberlas mensualmente o cada dos meses, hacer cosas nuevas para atraer a gente a nuestra ciudad, que es lo que nos falta.



¿Cuántos socios tiene la entidad, hay unidad en el comercio ferrolano?

Nosotros somos del centro y alrededores, hasta plaza de España más o menos. Creo que somos unos 150 comerciantes, hay una cuota pequeña y todos deberíamos de estar involucrados, porque cuantos más seamos más fuerza podamos hacer. Los comerciantes que aún no están asociados, que nos den un voto de confianza y les decimos que lucharemos hasta el final para que esto resurja. Yo soy la primera interesada. Somos autónomos y necesitamos que esto suba.





Creo que hay que pulir el tema de los aparcamientos porque el cliente lo que busca es comodidad y en Ferrol no la hay





¿Qué papel han tenido las administraciones a la hora de apoyar estos momentos difíciles?

Ha bajado mucho el presupuesto de la Xunta, que es de dónde más recibimos, hemos tenido menos ayuda y hecho menos cosas. Al Concello lo que le pedimos es diálogo para poder ayudarnos. En cuanto coja la junta directiva proponemos partir de cero, hablar con el Concello y que todo lo que le propongamos pueda llegar a buen puerto e ir de la mano comercio y administración. Oyes críticas en la calle de lo que hacemos o no hacemos, pero no se puede si no nos atienden y no nos ayudan.



¿Qué tienen que decir los comerciantes a las medidas que se toman desde el Concello en la ciudad, como peatonalización, terrazas...?

Al final la hostelería y el comercio tienen que vivir. Pero todo es terraza, creo que al comercio no se lo ha tenido en cuenta nunca, ni en peatonalización ni en la plaza de Armas, posibilidad de aparcamientos... y eso es fundamental. Es lo primero que hay que pulir, hay gente que quiere comodidad y eso es lo que busca el cliente, y en Ferrol no la hay.



La pandemia también ha puesto en marcha posibilidades como el comercio on line, las plataformas de servicios a domicilio... ¿qué han supuesto?

Gracias a eso los meses de pandemia no es que hayamos sobrevivido pero sí ha servido como una pequeña ayuda tanto a los grandes como a los pequeños comercios y que avanza a pasos agigantados. Las redes sociales y las páginas on line permiten vender. Tenemos que seguir por ese camino para poder prestar un servicio al cliente, como hacen las cadenas grandes, aunque a nuestro nivel (cambios, devoluciones, productos...).



La llegada de la Navidad está a la vuelta de la esquina, ¿qué prepara el comercio del barrio de A Magdalena?

Con la reunión de la próxima semana –asamblea en el Ateneo a las 20.30 horas– tomaremos decisiones. Habrá eventos y promociones. la campaña la esperamos buena. El Black Friday así lo ha sido y creo que habrá unas buenas Navidades, porque la gente tiene ganas de compra, de calle y de ambiente navideño. Las rebajas también van a ser muy buenas.