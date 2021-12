El derbi visto desde los banquillos

Racing y Deportivo culminarán con su enfrentamiento de hoy una semana de tres partidos, en la que además de los compromisos ligueros del pasado fin de semana tuvieron que hacer frente hace unos días a los de la Copa del Rey. Sin embargo, y a pesar de que ambos jugaron a domicilio los partidos el torneo del KO, ninguno de los dos entrenadores –Cristóbal Parralo por el bando racinguista; Borja Jiménez por el deportivista– cree que eso afectará en el desarrollo del encuentro que se juega esta tarde en el estadio de A Malata.





Ambos entrenadores, que ayer dieron las ruedas de prensa previas a cada encuentro, explicaron lo que esperan del partido y la manera en la que piensan que cada escuadra debe hacer frente al choque. Será un duelo entre dos de las mejores escuadras de todo el grupo 1 de la categoría de bronce nacional, en el que la escuadra local espera reflejar en el resultado el buen nivel al que está rayando en las últimas jornadas y la visitante confirmar todo lo bueno que le ha permitido estar en lo más alto de la clasificación.





Parralo: “Motiva jugar ante el mejor equipo de la liga”



Reconoce el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, que los que hoy se pone en juego frenta al Deportivo son tres puntos más. Sin embargo, también apunta que “jugar contra los que prácticamente son tus vecinos, el líder, el que para mí es el mejor equipo de la categoría, siempre motiva. Por eso, poco hay que decirle a los jugadores”. Por eso espera que la plantilla que dirige haga frente al encuentro “con la mayor implicación, la mejor entrega y el sacrificio más grande para competir frente a un gran equipo”.





De ahí que, partiendo de la base de que “respetamos al rival, no lo tememos”, asegure el técnico que “tengo la máxima confianza en mi equipo”. Es lo que puede permite al Racing derrotar a un Deportivo del que Parralo destaca que “es un equipo que encaja muy pocos goles, que dispone de jugadores que son determinante y una plantilla muy amplia”. Sin embargo, el entrenador del cuadro verde recuerda que “hay tanta igualdad que, si no cuidas los detalles, el rival te penaliza y acaba pasando lo que nos ha sucedido en los dos últimos partidos”.





Precisamente las derrotas ante San Sebastián de los Reyes y Albacete son ejemplos a los que el entrenador recurre para poner en valor la mejoría que está experimentando al cuadro verde en las últimas semanas. Aunque el entrenador reconoce que “para ganar tienes que marcar”, recuerda que “hemos tenido situaciones para hacerlo. Lo que me preocuparía es que no las hubiésemos creado. Pero veo al equioi muy bien, que cada vez interpreta mejor el juego. Ahora, hay que seguir mejorando y cuidando los detalles que nos están costando.





Por último, Cristóbal Parralo no quiso pedirle nada a la afición racinguista. Al contrario, lo que le gustaría es “que seamos capaces de hacerlos disfrutar haciendo las cosas lo mejor posible. Tenemos que hacer que se sientan orgullosos de nosotros”.





Jiménez: “Es un rival bien armado, que está en la ‘pomada’”



Culminar en A Malata una semana intensa, con tres partidos oficiales, es el objetivo que el entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, aguarda para el partido contra el Racing. En este sentido, el preparador precisó que la saturación de encuentros ha modificado su plan de entrenamientos semanal. “Jugamos domingo, miércoles y sábado; la semana se nos ha hecho más corta, hemos llegado del desplazamiento de Copa con la gente más cansada de lo habitual pero vamos a preparar bien el partido contra el Racing. A ver cómo llegamos de fuertes al partido, nuestro objetivo es ganar”, expuso.





El entrenador reflexionó acerca del Racing, un equipo que comenzó el curso de manera titubeante pero que ha encadenado unos mejores resultados que lo hacen estar cerca del playoff de ascenso a Segunda. “A principios de verano tenía el objetivo de estar arriba, peleando por todo. Se trata de un conjunto muy sólido, que juega con las líneas muy juntas, con gente de talento en la zona de tres cuartos para arriba y que está metido en la ‘pomada’”, destacó.





En este sentido, Jiménez no entiende por qué la escuadra que dirige Cristóbal Parralo ha obtenido mejores resultados lejos de su estadio que como local. “Es cierto que en casa podían haber sumado algún punto más, pero no creo que sea un equipo diferente en un lado o en otro. Sabe muy bien lo que hace, asume pocos riesgos y lleva el balón con rapidez hasta la última línea. Es un equipo muy bien armado. Nosotros vamos a intentar llevar la batuta y sacar los tres puntos”, añadió el preparador.





Además, Borja Jiménez lamentó que el apoyo de los aficionados en las gradas no sea mayor. “Es un partido diferente y de proximidad, que podía haber sido una fiesta pero donde no mandamos no podemos decidir; esperamos que todo salga bien y ya está”, indicó el preparador deportivista.