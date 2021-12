Los casos de covid prosiguen su ascenso y suben también en los centros educativos

El área sanitaria de Ferrol cuenta en las estadísticas del Sergas más recientes con 298 personas diagnosticadas con SARS-CoV-2. Son 22 más que el día anterior. Este continuo incremento todavía no repercute con la misma intensidad en el hospital Arquitecto Marcide, donde hay 13 personas ingresadas con covid, dos en la UCI y once en planta. El número de fallecidos se mantiene en 233. El último se notificó el martes 23 de noviembre. Desde el inicio de este repunte de casos, a mediados de octubre, han muerto con covid tres personas.



Los centros educativos reflejan este incremento, aunque la situación es muy diferente a la del año pasado en estas mismas fechas. En el informe semanal que facilita Educación cada miércoles se reportan 47 casos activos en las tres comarcas, con dos aulas cerradas. Destacan los 15 positivos del CPR Plurilingüe Compañía de María, en donde se registra una de esas clases ausentes. La semana pasada eran 30 los positivos y no había grupos en educación a distancia. Hace un año, sin embargo, había 81 casos y nueve aulas cerradas.



El brote en el servicio asistencial residencial Coral Seoane, de Aspanaes (Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista), suma 25 casos activos (eran 17 en la última actualización de Política Social).



En el ámbito municipal, Fene sigue incrementando casos y se acerca a una incidencia de 500 diagnósticos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Ferrol se estabiliza y Narón aumenta, pero a un ritmo lento. Los demás concellos con positivos tienen menos de diez, por lo que desde el Sergas no proporcionan datos detallados. Cedeira, Ortigueira, San Sadurniño, Monfero, Mañón, A Capela, Moeche, Cerdido y As Somozas continúan a cero.



Por otra parte, continúa la vacunación para reforzar la respuesa inmunitaria, con la inyección de terceras dosis a los sexagenarios, que empezaba ayer en el recinto ferial de Punta Arnela.