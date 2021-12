Racing de Ferrol, la Copa se escapa en el último sorbo

Otra vez la Copa se le atragantó el Racing. No solo por la derrota sufrida ante el Albacate, sino porque llegó en un tiempo extra que inflige un castigo físico extra al equipo ferrolano en una semana que incluye la disputa de tres partidos. Además, después de una primera parte excelente, en le que se adelantó en el marcador y dispuso de ocasiones para marcar más tantos, vio cómo su rival neutralizaba la ventaja para manar el choque a una prórroga en la que el cuadro local decidió.



No tardó el Racing en tomar el control del partido a pesar de alinear un once plagado de no habituales en las formaciones titulares. Entre la presión a la salida de balón del rival, el manejo de Álex López en medio campo, la profundidad de Heber Pena por la izquierda y la presencia de Natahan Palafoz en la delantera, el equipo ferrolano empezó a coleccionar situaciones de gol ante la portería de un Albacete que se veía totalmente superado. Incluso una de estas ocasiones llegó a meterse en la meta, pero el remate de Nathan Palafoz, a centro de H eber Pena, fue anulado por fuera de juego.



Pasaban los minutos y el Albacete no daba la sensación de aparecer. De hecho, solo un lanzamiento de Arasa desde fuera del área que Diego Rivas detuvo sin problemas aparece en su cuenta de ocasiones de la primera parte. Sin embargo, parecía que el domincio racinguista, que a los puntos le daría la victoria, iba a llegar al descanso sin traducirse en el marcador. Pero tanto insistió el cuadro verde que en su última ocasión del primer acto encontró el premio del gol a través de una volea de Álex López tras el mal despeje de la zaga local.









Reacción



Cambió el guion en la segunda parte, porque el Albacete pasó a presionar más cerca de la portería racinguista, a jugar con más intensidad y a crear peligro. Así, después de un par de ocasiones, un mal pase de Diego Rivas se tradujo en un penalti de Yeferson Quintana a Emiliano Gómez, que Eric Montes convirtió para restablecer un empate que, sin embargo, revitalizó que mejoró en un tramo final de alternativas que llevó el partido a la prórroga.

En ella, otra vez fue el cuadro verde el que empezó mejor, pero no fue capaz de materializar las ocasiones de que dispuso. Así que el partido tenía toda la pinta de irse a la tanda de penaltis pero, cuando quedaban cuatro minutos para el final del tiempo reglamentario, una acción por la banda derecha encontró en el remate del canterano Dani González el premio de un gol que, además, le dio el pase a la siguiente eliminatoria al Albacete.





ALBACETE 2 - 1 RACING DE FERROL Albacete: Rosic, Arasa (F. Álvarez, min.81), Gálvez, Boyomo, Alonso, Montes (Maestre, min.103), Del Pozo, Nando (Johannesson, min.50), E. Gómez (Dani González, min.75), Sergi García (Barragán, min.103) y Jordi Sánchez (Fuster, min.91’).



Racing de Ferrol: Diego Rivas, Taborda (Kevin Presa, min.65), D. Castro, Yeferson Quintana (David, min.80), Pumar, Luis Chacón (Alayeto, min.95’), Manzanara, Álex López (Miguel Loureiro, min.65), Herber Pena, Nathan (Jon García, min.80) y Viacava (Nieto, min.95’).



goles: .0-1, min.42: Álex López.1-1, min.60: Eric Montes. 2-1, min. 116: Dani.



árbitro: Sergiu Muresan (Colegio Valenciano). Amarillas para Arasa (4’), Jordi Sánchez (44’), Loureiro (93’) y Alonso (110’).