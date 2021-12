Cariño invertirá 240.000 euros en la sustitución de las cubiertas del pabellón y el auditorio

La Diputación destinará 191.558,50 euros a la renovación de las cubiertas del pabellón polideportivo y del auditorio municipal del Concello de Cariño. La inversión recibió el visto bueno del pleno provincial del viernes y supondrá el 80% del coste del proyecto, valorado en 239.448,13 euros.



La actuación comprende la sustitución de la cubierta actual del pabellón de fibrocemento –fue instalada hace 50 años y tiene problemas de filtraciones de agua– por otra a base de paneles sándwich de chapa metálica prelacada por el exterior y galvanizada en el interior, junto con un aislante de espuma de poliuretano.



Los trabajos previstos en las infraestructuras incluyen también la sustitución de los paneles translúcidos por otros de poliéster reforzado con fibra de vidrio, la renovación de los petos y los canalones y bajantes, así como los remates laterales.



Por otra parte, en el auditorio municipal se propone la reparación y mejora de la cubierta, que presenta un deterioro provocado por el paso del tiempo. Los trabajos a llevar a cabo consistirán en la instalación de aislamiento y de una chapa de acero galvanizado prelacado sobre la anterior cubierta. Además, se sustituirá el actual lucernario por una carpintería de aluminio y se desmontará parcialmente una subestructura interior de perfiles de acero situada en la zona del escenario para ganar espacio libre en altura.



“É unha actuación moi necesaria, que por fin sairá adiante, xa que estamos falando de dous edificios antigos, as dúas primeiras infraestruturas construídas no Concello de Cariño trala súa segregación, que contan cunha importante actividade diaria e nos que non se actuara nas cubertas desde a súa construción”, indicó el alcalde de la localidad, José Miguel Alonso Pumar.