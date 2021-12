Reclaman la limpieza los entornos de los ríos urbanos para evitar inundaciones

La proximidad del invierno y la llegada de las lluvias hace necesario evitar inundaciones en aquellos espacios en los que se puede acumular agua por falta de mantenimiento. Así lo considera el grupo municipal del PP, que insta al ejecutivo local a tomar medidas en el entorno de los ríos en sus tramos interurbanos, llevando a cabo limpiezas y labores de conservación que, dicen, hacen un año que no se realizan.



De este modo, la concejala del grupo popular Ana Leira mostró su preocupación por el hecho de que “a falta de unos días para la llegada del invierno y con el periodo de lluvias que nos espera, todavía no se han realizado los trabajos de limpieza en los ríos Inxerto, San Antonio, Sardiña y Os Corrais”.



Ana Leira aseguró que los últimos trabajos de estas características se desarrollaron hace un año, y desde entonces no se han vuelto a ejecutar estas actuaciones que considera fundamentales. Entre los trabajos que deberían llevarse a cabo, la concejala hace alusión a la necesidad de la retirada de árboles, ramas caídas, plásticos u otros residuos para evitar obstrucciones con la finalidad de que el cauce de los ríos permanezca despejado de maleza, facilitando la circulación de las aguas y evitando así posibles inundaciones.



Leira aludió a la necesidad de contar con un programa anual de actuaciones para trabajos preventivos y correctivos a realizar en los ríos y recordó, en este sentido, que el diciembre del pasado año, el ejecutivo local contrató, por un importe de unos 15.000 euros, la redacción de la documentación técnica que defina las actuaciones menores de mantenimiento y conservación del Dominio Público Hidráulico de los ríos del Concello de Ferrol, para dar cumplimiento a las directrices técnicas de conservación fluvial, “sin que hasta la fecha sepamos nada de este documento”, explicó la edil.



Por eso, desde el grupo popular se insta a actuar “con carácter urgente”, realizando las tareas de limpieza en las zonas con riesgo potencial de inundaciones.