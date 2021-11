Los Fiscales creen que Delgado daña la imagen de la institución por su “falta de credibilidad”

La Asociación de Fiscales (AF) –mayoritaria en la carrera fiscal– acusó a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de ser una “intransigente” y considera que impidió que los vocales del Consejo Fiscal hayan podido tener pleno conocimiento sobre las acusaciones aparecidas en medios y que apuntan a que maniobró para apartar a un fiscal del caso Villarejo. “Su falta de credibilidad ante la opinión pública”, dicen, “daña su imagen y la de la propia institución”.





En un comunicado –el segundo que emiten sobre el tema– la Asociación de Fiscales echa en cara las insuficientes explicaciones dadas por Delgado sobre la salida del fiscal Ignacio Stampa de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020, y apuntan que lo exhibido por los fiscales jefes que comparecieron en el Consejo Fiscal –Alejandro Luzón y Álvaro García Ortiz– no era completo.





Por este motivo, tal y como hicieran el miércoles, vuelven a reclamar que se les aporte información por escrito de los abogados intervinientes en “Tándem”, y los fiscales que han llevado el asunto desde su incoación. Vuelven a pedir que se les aclare si el despacho de Baltasar Garzón, pareja de Delgado, ejerció la defensa de alguno de los investigados –extremo que es así ya que entre otros, defiende al que fuera comisario de la UCAO Enrique García-Castaño–.





Acceso a las diligencias

A esto suman que quieren tener acceso a las diligencias de investigación que se abrieron sobre Stampa a raíz de la querella de Vox que le acusaba de revelación de secretos por supuestamente dar información relativa a “Tándem” a abogados de Podemos. Y quieren tener acceso a cuantos expedientes disciplinarios se hayan incoado contra Stampa, tanto los que estén en tramitación como los archivados.





Además, quieren tener acceso, de existir, al expediente de abstención de Delgado en relación a las diligencias de investigación abiertas contra Stampa. Lo piden porque entienden que la FGE “debió abstenerse” por ser “parte afectada”.





Recuerdan que, el miércoles, Delgado –“con el aliento de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales”– negó esa información con la excusa de que era materia “reservada”. “Llegó a decirnos que nuestra intención no era otra que prolongar innecesariamente esta situación por un puñado de votos”, lamentan.





Desde la AF consideran que las afirmaciones aparecidas en medios no son un ataque al Consejo Fiscal, como sostuvo en un mail la propia Delgado, y apuntan que no creen que “la cuestión haya de centrarse en la propuesta o no de nombramiento de Stampa, quien no recurrió ni puso en duda la valía de los candidatos que sí fueron propuestos” en octubre de 2020 por Delgado.





“El problema no reside en Stampa o en la asociación que pide explicaciones –la APIF– sino en la propia fiscal general del Estado porque desde su nombramiento del desarrollo de su actuación ha venido acompañada de la polémica “, recuerdan.