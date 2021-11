El saneamiento del río da Sardiña podrá ser realidad a finales del próximo año

La ansiada conclusión del saneamiento completo de la ría de Ferrol podrá ahora ser realidad con el acuerdo alcanzado para afrontar la obra complementaria del río da Sardiña en la zona de A Malata. Ayer, el alcalde, Ángel Mato, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, firmaron en Ferrol el convenio de colaboración entre la administración local y Augas de Galicia para la ejecución del colector interceptor del margen izquierdo del río da Sardiña, en el tramo entre A Malata y el puente de la carretera.





La inversión prevista es de 900.000 euros, de los cuales la Xunta aporta la mayoría, 630.000 euros, mientras que a las arcas locales les corresponderán 270.000.





La actuación, como recordó el regidor local, completa la intervención llevada a cabo en la ensenada de A Malata de modo que se pueda poner fin definitivo al saneamiento de la ría, ya que todavía se producen algunos vertidos derivados de esta última fase por ejecutar.





Mato aseguró, además, que con esta obra se solucionan problemas futuros, ya que el proyecto está dimensionado para un posible desarrollo urbanístico de la zona a la que beneficia esta actuación. De este modo, la nueva infraestructura tendrá la capacidad suficiente para atender a más población que la actual, obsoleta y en mal estado.





Por su parte, la conselleira Ethel Vázquez explicó el procedimiento que seguirá a este convenio y que pasa por que posteriormente “solicitarase a documentación municipal necesaria co obxectivo de licitar as obras nos próximos meses para poder iniciar a súa execución a comezos do verán e rematala tamén antes de que acabe 2022”.





Las obras del nuevo colector supondrán solventar las graves deficiencias que presenta la red de saneamiento de la cuenca del río da Sardiña, que reviste problemas de capacidad, roturas e infiltraciones, que llevan a que se produzcan vertidos incontrolados al río y al entorno del mismo.





Los trabajos consistirán en la construcción de un nuevo colector interceptor general por gravedad de 1.200 milímetros de diámetro y 574 metros de largo, además de 13 pozos, que discurrirán por el margen izquierdo del río da Sardiña, desde el puente de la carretera de A Malata hasta las proximidades del estadio y verterá a la red de saneamiento que se ha ejecutado recientemente.





Asimismo, el proyecto contempla un ramal secundario, que funcionará también por gravedad, con unas dimensiones de 120 metros y que contará con siete pozos estancos.





La conselleira recordó también que ya se han invertido más de 7,3 millones en la conexión de A Malata, que afecta a un ámbito de la ciudad, que además de viviendas incluye el estadio de fútbol, la piscina municipal, la feria de muestras y el pabellón, al sistema de saneamiento que conduce las aguas residuales de Ferrol y de Narón hacia la depuradora de Cabo Prioriño.





Complemento

Aunque la actuación que ahora se llevará a cabo no estaba contemplada en las previsiones iniciales, durante las obras se evidenció la necesidad de desarrollar una actuación adicional para completar el saneamiento. El Concello puso en conocimiento de la Xunta esta necesidad hace ya tiempo y tras el compromiso adquirido por la Consellería cuando ya estaba en marcha la infraestructura de A Malata no fue hasta ayer cuando se plasmó este convenio que garantiza la intervención.





La responsable de Infraestruturas destacó que para la Xunta “é prioritario o saneamento das rías, como no caso da de Ferrol, cun investimento autonómico de máis de 115 millóns de euros, que culminou en primavera as obras da enseada da Malata e que agora se vai completar co convenio hoxe firmado".