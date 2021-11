Los feriantes, a la espera de instalarse en la plaza de España

Los feriantes responsables de las atracciones de feria instaladas hasta este mismo domingo en el Cantón de Molíns han recogido su material y han despejado la zona para que esté disponible para el mercado de Navidad, pero la situación con el Concello de Ferrol sigue siendo de mucha tensión. El colectivo accedió a trasladarse a la plaza de España –después de haber descartado la del Inferniño– y esperaban poder ocupar ya esta superficie, que habían medido y repartido en función de las dimensiones de cada uno de sus elementos. Sin embargo, ayer se encontraron, según explica una portavoz, con que no pueden instalarse allí antes de que se coloque el gran árbol navideño de luces, puesto que, además del espacio que el propio cono gigante ocupa, para colocarlo se necesita una grúa de gran tamaño que también requiere movilidad en el espacio más despejado de la plaza.





Este inconveniente inesperado ha caldeado los ánimos, puesto que, ahora mismo, comentan, no saben con certeza cuándo podrán moverse a la plaza de España, de qué espacio disponen en realidad o si será suficiente para albergarlos a todos. La fecha que se les ha dado para el final de la colocación del árbol de luces es la del 29 de noviembre, lo que, en cualquier caso, supone que esta semana ya no van a poder trabajar y han guardado sus tráileres en sus almacenes. Además, temen que algún retraso e incluso el trabajo y tiempo que se requiere para poner a funcionar la feria, puedan retrasar todavía más su entrada en funcionamiento, de modo que no se aproveche el puente festivo del Día de la Constitución.





Las atracciones llevan desde el verano funcionando en el Cantón, siendo la primera ciudad gallega que las recuperó tras la pandemia. El desencuentro surgió porque los feriantes esperaban quedarse hasta el 7 de enero y el Concello redujo ese plazo.