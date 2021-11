Entrega del premio Xosemaría Pérez Parallé al científico nacido en Carral Anxo Mena

El premio de poesía que convoca el Concello de Fene para homenajear al poeta local Xosemaría Pérez Parallé desde hace ya 32 años se entregó a última hora de la tarde ayer en el Círculo Mercantil e Industrial-Unidade de Fene. El autor galardonado en esta ocasión ha sido Anxo Mena (Carral, 1982), con su obra “Alimentar canarios con ovos da casa”. Mena es Doctor en Ciencias do Mar por la Universidade de Vigo y se ha especializado en Paleoceanografía y Sedimentología, temas en los que sigue investigando en el Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), donde trabaja en Vigo actualmente..



Este no es el primer premio literario que recibe este científico de Carral residente en Cangas, ya que se hizo con el Premio Poesía Anduriña voandeira (2011), el Premio Díaz Jacobe de Mondoñedo (2012) el Premio de Poesía de la Universidade de Vigo (2015), que se suman ahora al Pérez Parallé.





Elección





La elección del premio recayó este año en un jurado integrado por la crítica literaria y docente de Literatura Galega, Inma Otero Varela; Ramiro Torres, Graduado social y colaborador del grupo surrealista gallego Xalundes y Regina Touceda, estudiante de Filoloxía Galega en la USC y ganadora del Pérez Parallé en el año 2019 con la obra “Deriva”. Al certamen se presentaron en esta edición un total de 57 obras.