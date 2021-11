“Patrimonio invisible” descubrirá tesoros desconocidos de Ferrol

Una serie de visitas guiadas de pequeños grupos por el patrimonio de la ciudad que normalmente no está abierto al público o pasa desapercibido para el peatón es el contenido de la “Semana do patrimonio invisible”, que el área que dirige Eva Martínez pondrá en marcha en el mes de diciembre en la ciudad.



Iniciativas similares ya se llevan a cabo en localidades como Santiago o Pontevedra, con gran éxito, y ahora llega a Ferrol para mostrar esa riqueza patrimonial escondida.



La actividad fue presentada ayer en la comisión de Benestar e Patrimonio Histórico a los grupos de la oposición y se pondrá en marcha una primera edición del programa en la semana del 15 al 18 de diciembre.



Se trata de organizar pequeños grupos de visitantes con el fin de que puedan conocer, como explicó Martínez, “tesouros da cidade, habitualmente pechados, a través de visitas guiadas de pequenos grupos para que os usuarios coñezan inmobles cun valor patrimonial, histórico e cultural único e indiscutible”



Ese patrimonio “invisible” incluye desde algunas instalaciones que no están abiertas al público habitualmente, edificios privados pero de interés artístico, puntos de la ciudad con extraordinarias vistas o espacios que en su día tuvieron un valor industrial importante.



El listado de esos “tesoros”, que se explicarán a través de un guía, se dará a conocer próximamente, así como el procedimiento que los interesados podrán seguir para inscribirse en las visitas



Martínez destacó el “esforzo” que el ejecutivo de Ángel Mato está realizando con el fin de incentivar el interés de la ciudadanía por el patrimonio con que cuenta la ciudad.