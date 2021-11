El Narón Ferrolterra suma su primer triunfo liguero

Cinco jornadas y cuatro partidos después, el Narón Ferrolterra sumó sus primeros puntos y lo hizo, además, delante de sus aficionados. Los de Rubén Fernández no solo consiguieron sumar dos puntos más al que ya tenían –fruto del empate ante Carballal–, sino que además lo hicieron ante un Seis do Nadal frente al que se tomaron la revancha por la dolorosa derrota sufrida en la Copa, por una diferencia de nueve goles.



En esta ocasión, los naroneses se impusieron a los de Coia por un marcador de 29-24, eso sí, en un encuentro que parecía casi encarrilado pero que tuvieron que volver a pelear en los últimos cincos minutos. Sin embargo, fueron los visitantes los que, en los compases iniciales se ponían por delante, una diferencia que rápidamente recortaron los naroneses a pesar del bajón vivido en la recta final de este primer tiempo. Con el 15-10 comenzó una segunda mitad que se le hizo un tanto cuesta arriba al grupo local, viendo cómo el Seis do Nadal iba poco a poco acercándose, hasta empatar a falta de siete minutos. El Narón Ferrolterra endureció su defensa y encontró de nuevo el acertado ataque de la primera parte para no dar más alas a su rival y ofrecer a los suyos el primer triunfo liguero tras su regreso a Primera.









Eumeses





Bastante peor le fueron las cosas al Dispesan Pontedeume en su visita al líder Porriño, cayendo por un abultado 42-18. Tras el duro golpe que supuso la derrota ante el Tui la pasada jornada y las bajas eumesas para este duelo, el encuentro fue casi un paseo de los pontevedreses, que no encontraron ni oposición ni acierto por parte del conjunto eumés. Así, al descanso el marcador ya era de 22-10, siguiendo la misma tónica en la segunda parte. El camino seguirá empinado para el Pontedeume, que jugará ahora con Culleredo y Lavadores, segundo y tercero.