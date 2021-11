Narón conmemora el 25N con debates, exposiciones y ofrendas

El Concello de Narón inicia hoy en la biblioteca municipal su programa con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género con un debate sobre la obra “Senlleiras” en el Club de Lectura Feminista a cargo de su autora, Antía Yáñez. Es un acto abierto a la ciudadanía pero para asistir hay que anotarse previamente en la propia Biblioteca o llamando al teléfono 981 382 173.



Así lo avanzó ayer la alcaldesa, Marián Ferreiro, quien, acompañada por los concejales de Igualdade, Mar Gómez; Ensino e Bibliotecas, Mercedes Taibo; Participación Cidadá, Catalina García, y de Seguridade Cidadá, Román Romero, presentó la propuesta municipal para esta

efeméride.



La programación continuará este sábado, día 20, con el cuentacuentos infantil “Contamos en igualdade”, a las 11.00 horas en la biblioteca –para niños a partir de tres años–. El acto central tendrá lugar el día 25 de noviembre y consistirá en lectura de un manifiesto y posterior ofrenda floral –a partir de as 11.30 horas ante el Monumento á Muller en A Gándara–. Este acto está abierto a la ciudadanía y acudirá también alumnado de los centros de enseñanza de la ciudad, que participarán de nuevo en la marcha ciclista escolar “Pola igualdade e contra a violencia”. Acudirá alumnado de 5º de Primaria a pie o en bicicleta desde los colegios hasta la Plaza de A Gándara, aunque en caso de que las condiciones meteorológicas no lo permitan se llevará a cabo una marcha ciclista virtual.



Durante esta jornada también se inaugurará en la mencionada plaza una exposición itinerante, mientras que hasta el día 27 en la biblioteca podrá apreciarse la muestra bibliográfica “Na loita contra as violencias”.



El viernes 26 a las 19.30 horas habrá un cuentacuentos juvenil, para jóvenes a partir de 15 años y también para personas adultas, en la biblioteca municipal.









Educación





Además, los centros de enseñanza de la ciudad participaron en un taller sobre “Violencias machistas e consumo nas redes sociais”, que alcanza este año su segunda edición. Los centros CPR Jorge Juan, IES As Telleiras y Terra de Trasancos presentaron trabajos en las categorías de 3º y 4º de ESO. El trabajo finalista, que se dará a conocer próximamente, se pintará en un muro de la Plaza de la Igualdad, donde se descubrirá una placa con la se oficializará ese nombre para el citado espacio, junto a la pista multideporte de A Gándara.



Por último, del 22 al 26 en la ludoteca de A Solaina se realizará un mural por la igualdad, además de talleres de origami o cuentos, entre otras propuestas.