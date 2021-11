El grupo de pandereteras Tanxugueiras enviará un tema en gallego para participar en Eurovisión

La banda de folk gallego Tanxugueiras, formada por Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío, ha confirmado que enviará un tema en gallego para la selección de canción que represente a España en Eurovisión. Así, recoge el guante lanzado por los eurofans, que en septiembre de este año eligieron a este grupo como favorito en el macrosondeo 'La elección interna' para representar en la edición de 2022 en Italia.





"¡Confirmamos, sí! Nos presentamos, en gallego, con panderetas y con nuestra sonoridad, ¡claro que sí!", ha tuiteado el grupo en su cuenta oficial de Twitter, después de que publicase la noticia la web especializada Eurovisión Spain.





Los eurofans escogieron en la citada macroencuesta el tema 'Figa', canción lanzada el pasado mes de julio y que hace referencia a un amuleto contra el mal de ojo, como favorita. Así, el tema que se presentará a la selección del Festival de Benidorm que impulsa TVE irá en la línea de 'Figa' y 'Midas', dos de los éxitos más recientes de uno de los grupos de moda en el panorama musical.





Tanxugueiras presentará uno de los doce temas que participarán en el festival. Desde que España participa en Eurovisión en el año 1961, ninguna canción en las diferentes lenguas cooficiales del Estado ha representado al país.





DIVERSIDAD

Tras ser elegidas por los eurofans, una "sorpresa" que ahora les ha llevado a seguir adelante, el trío de folk defendió la presencia del gallego en festival para "normalizar" la diversidad lingüística de España.





"Son lenguas que suman, no que restan", destacó Sabela Maneiro en una entrevista a Europa Press concedida en septiembre, en la que dejó claro que "no hay ningún problema porque en España se hablen diferentes lenguas". "No eres ni más español ni menos español, ni más gallego ni menos gallego por querer eso.





Entonces, todo ese tipo de iniciativas que den visibilidad a otras lenguas y a otras culturas dentro del Estado, pues está genial", subrayó.