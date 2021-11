Comienza el traslado de carbón desde Caneliñas de Ferrol hasta la central de As Pontes

El traslado de las dos remesas de carbón para la central de Endesa de As Pontes comenzará, si las previsiones se mantienen, a lo largo de esta semana. Así lo avanzó ayer el colectivo de transportistas de carbón, que a su vez señala que, a las 100.000 toneladas ya recibidas, se sumarán otras 60.000 próximamente en una o dos nuevas remesas.



Según adelantó el representante de los profesionales, Manuel “Cholo” Bouza, a la agencia Europa Press, serán inicialmente medio centenar de transportistas los encargados del traslado, dado que, tras tanto tiempo sin actividad, muchos de ellos “no están al día en cuanto a documentación”. Bouza señaló, además, que antes del cese de actividad de la central térmica pontesa se solían trasladar entre 18.000 y 25.000 toneladas diarias –estando todo el colectivo en activo–, por lo que las previsiones a día de hoy son de un mes y medio de actividad.



Por último, Bouza señaló que el contrato, aun en vigor, por el que se rige el colectivo establece “que se respetará la cláusula del gasóleo” así como la subida del IPC.









Incógnitas





A pesar de que la reactivación parcial y temporal de la planta de As Pontes ya es prácticamente una realidad, continúan las incógnitas sobre esta operación.



Por parte de la empresa solo se ha señalado que las instalaciones se pondrán en funcionamiento –se estima que uno solo de los grupos, pero no se ha aclarado– cuando el gestor así lo requiera, pero no se ha aportado ningún otro detalle.