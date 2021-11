El PP de Ferrol tacha de "falso" a Ángel Mato y lo acusa de "marginar" al colectivo de mujeres con fibromialgia

La concejala del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Martínez, ha acusado al alcalde de esta ciudad, Ángel Mato (PSOE), de ser "un regidor falso y sectario", al estimar que incumple los acuerdos plenarios y que "es capaz de marginar durante dos años" al colectivo de mujeres que padecen fibromialgia y fatiga crónica.





En una rueda de prensa celebrada este lunes junto con la presidenta de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Noroeste, Elena López; la portavoz popular ha denunciado que Mato ha incumplido su compromiso de ceder un local al colectivo.





"Pero su palabra no tiene validez. Queda bien y después no hace nada. Estamos cansados de sus discursos apelando al diálogo y al consenso cuando él es el primero que no escucha ni dialoga, a pesar de las peticiones de los grupos, de los trabajadores municipales y del tejido asociativo", ha incidido Rosa Martínez.

"Solo quiere cansar a este grupo de mujeres afectadas por la fatiga crónica haciendo el paripé de enseñarles locales disponibles que ahora ocupan otras entidades, mientras ellas siguen esperando", ha remarcado la edil popular.





CINCO AÑOS DE ESPERA





Por su parte, Elena López ha recordado que entidad que preside reclama desde el 2016 al Ayuntamiento de Ferrol un local en el que poder desarrollar sus actividades.





"Han pasado cinco años, dos mociones aprobadas por unanimidad y seguimos a la espera de una solución", ha incidido López, quien ha manifestado que hace unos meses se les mostró un local que precisa una serie de reformas.





Ante la imposibilidad de acometer las obras por parte de la asociación, el ayuntamiento se comprometió a mostrarles otro local ubicado en la plaza de España.





"Tenemos conocimiento de que han sido entregadas las llaves de ese local, que está en condiciones para reanudar la actividad de oficina sin hacer reformas. Hemos realizado una petición para su adjudicación, pero el gobierno de Mato sigue en silencio", ha señalado.

