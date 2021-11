Agustín Fernández :“Espero que este cambio sirva para renovar las energías”

La historia del argentino Agustín Rodríguez y el Intasa de San Sadurniño es una historia de comienzos y finales. Y es que el nuevo técnico del primer equipo del Aldebarán regresará a la que fue la pista en la que se despidió como jugador y en la que ahora comenzará su camino como entrenador en la máxima categoría del voleibol nacional masculino. Rodríguez llegó ayer al Municipal para dirigir su primera sesión de trabajo con los que serán sus pupilos, con algunas caras conocidas entre ellos, como Boris, que pasará ahora de ser rival a ser pupilo.



El argentino, que llega de una exitosa etapa en Cataluña, sustituye en el cargo a su compatriota Flavio Calafell, también viejo conocido, puesto que entrenó al propio Rodríguez en categorías de base, y que acompañará durante unos días al nuevo preparador para facilitar esa transición.







¿Cómo llega a San Sadurniño en esta nueva etapa

Llego con ganas y con energía de tratar de hacer un buen trabajo. Creo que hay que tratar de tener mucha energía, ilusión, trabajar mucho con la gente que hay, tratar de volver a reconducir a todos, de tener de vuelta energía positiva y trabajar mucho, que es la única forma de poder salir de las malas rachas.







Ha estado siguiendo al equipo en la distancia. Además de esas ganas de las que habla, ¿qué más cree que necesita el grupo para retomar el vuelo?

Es importante ahora recuperar a algunos jugadores que no están bien, y también sumar algún jugador más que nos dé un poquito más de calidad en el juego. Se fue uno de los jugadores que habían venido –Marcus Vinicius– y hay que cambiarlo, buscar una variante para tener un poquito más de nivel, sobre todo para poder competir mejor. Y después mejorar a la gente que tenemos, creo que el equipo tiene cosas buenas, muchas cosas por dar y por mejorar. La clave es mejorar desde el entrenamiento, desde el trabajo diario... Todavía no llegué, no puedo decir ahora una solución, porque todavía no estoy ahí, pero a poquito iré viéndolo. Al equipo lo sigo, estoy muy cercano al grupo de trabajo, son gente que conozco y estuvimos hablando: la verdad es que estoy bastante interiorizado e informado de cómo están las cosas y cómo venimos.







Y va a tener durante unos días a su colega Calafell ayudándole en el arranque, que siempre facilita el inicio, ¿no?

Sí, va a estar unos días, y la verdad es que es bueno, porque hay muchas cosas en el club que hay que hacer, y es bueno tener una ayuda. Bien por Flavio, que va a dar una mano en eso. Y con Fernando, que llegó este año, también tenemos una relación, hemos trabajado juntos el año pasado y estoy contento porque vamos a tener ahí un compañero y un conocido, y eso es importante también. Vamos a ir empezando y viendo, y a poquitos me voy a ir interiorizando de lo que me voy a encontrar y de lo que vamos a ir haciendo.







El pasado fin de semana ante el Unicaja se vio un equipo un tanto diferente, más despierto y acoplado. ¿Lo vio usted así?

Sí, se jugó muy bien al principio, el tercer set se luchó también un montón contra un rival que en principio se le vio mejor en lo físico, aguantó más el ritmo de juego. Pero ya poder competirle por momentos y haber peleado es un avance muy bueno, porque yo creo que lo que hace falta es competir más tiempo de lo que se está haciendo; que si uno lucha un set tenga más energía para poder luchar el partido. Pero cuando te encuentras con un rival tan superior como el Almería o los que están arriba, que tienen un nivel muy alto, ellos lo mantienen mucho más tiempo... es la dinámica del voley, que por ahí cuesta mantener el nivel. Se peleó durante gran parte del partido, eso es un buen síntoma, vi a todo el mundo motivado, que participaron todos los jugadores. Eso también es importante para la motivación del grupo: que se sumen más jugadores a poder participar del juego. De ese modo podremos crecer como equipo. Estoy contento de ver que se compitió en el fin de semana, contra u n equipo que hoy es el mejor de la liga, que se le ganó un set, se peleó otro y estuvimos ahí en todo momento. En el último set das todo lo que tienes y te superan, pero esa sensación de que se pudo pelear por momentos es lo importante





Una de las cosas en la que más incidía su predecesor era en trabajar la concentración, ¿ha visto desde la distancia que esa era uno de los aspectos a tocar?

Es parte de un todo, mantener un nivel va con la concentración, con lo físico, con el nivel técnico, es decir, cuánto uno puede aguantar a los rivales que son superiores en esos aspectos. Aguantar el ritmo implica estar bien en todos esos puntos y hay que ver hasta dónde el equipo puede ir creciendo, y yo creo que se puede. Los cambios son buenos a nivel anímico; creo que uno le puede dar un empujón anímico y una idea diferente, y eso muchas veces renueva las energías y esperemos que sea eso lo positivo del cambio y que se pueda mejorar.





Poco tiempo tendrá Rodríguez para, al menos esta semana, dejar su impronta en sus nuevos jugadores, ya que tras llegar ayer a San Sadurniño procedente de Barcelona, mañana por la mañana el equipo ya se desplazará a Teruel para hacer frente el sábado al choque correspondiente a la séptima jornada.



Una semana de viajes y cambios en la que el argentino comenzará el reto propuesto por el Aldebarán para “seguir creciendo y para aportar algo nuevo y algo que ilusione. A lo que aspiramos todos los entrenadores es a dirigir las primeras categorías y tomé el desafío”, señala el preparador, que llega así a la entidad de San Sadurniño tras lograr el ascenso a Superliga 2 con el Roquetes y comenzar un exitoso proyecto de voleibol femenino en Barcelona, hasta que a su puerta llamó de nuevo San Sadurniño. Si bien en esta ocasión, en lugar de para decir adiós, fue para decir hola a su sitio en el banquillo de Superliga