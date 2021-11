Transición Ecológica firma los protocolos de As Pontes y Meirama

El convenio para la Transición Justa de As Pontes ya se encuentra un paso más cerca de ser una realidad tras la firma por parte del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y la Xunta de los protocolos de actuación para Meirama y As Pontes. Ambos documentos, como ya había anticipado esta misma semana la administración autonómica, serán la base para la elaboración del mencionado acuerdo, que posibilitará a los municipios afectados por el cierre de las centrales térmicas optar a las diferentes líneas de ayudas establecidas para paliar el cese de las mencionadas instalaciones.



En el caso de la villa pontesa, como señáló el vicepresidente económico, Francisco Conde, el pasado sábado, se verán afectados 14 municipios –once de los cuales del área de Ferrolterra y los restantes de Terra Chá–, que contarán con un primer fondo de ayudas de 91 millones de euros. Estos protocolos, apunta el Miteco, “reflejan el compromiso” de administraciones central, autonómica y locales para “formalizar la inclusión de los 19 municipios afectados”.



Así, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, apuntó tras la rúbrica que desde el Ministerio llevaban “mucho tiempo esperando esta firma” con el fin de “seguir trabajando” con estas áreas afectadas. “Nuestra intención siempre ha sido que pudiesen aprovechar todas las oportunidades que se abren con las nuevas ayudas que se van a lanzar desde el Instituto de Transición Justa”, aseveró Aagesen.









Delimitación





La firma de los protocolos, afirma Transición Ecológica, se produce “después de que hayan culminado los procesos participativos (...) con los documentos de delimitación, caracterización y diagnósticos preliminares de las zonas afectadas”. Este mecanismo, que para el área de As Pontes se activó el pasado junio, fue el que permitió la incorporación de Ferrol al proceso, tras comprobarse la gran afectación que había tenido el cese de actividad de la central de Endesa en las operaciones portuarias de la ciudad. Y es que, desde que se anunció el cierre de la planta en abril de 2019, los tráficos de graneles sólidos en las dársenas de la ciudad naval se redujeron dramáticamente por la ausencia de carbón.



De esta forma, apuntó el Miteco, serán los concellos de As Pontes, A Capela, San Sadurniño, As Somozas, Mañón, Monfero, Moeche, Cerdido, Cabanas, Ortigueira y Ferrol los incluidos de la comarca, y Muras, Xermade y Vilalba de Terra Chá. Estos municipios, asevera el Ministerio, podrán optar a las diferentes subvenciones que “lanzará próximamente” el Instituto de Transición Justa, tales como “la orden de ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales sociales y digitales (...) o las ayudas a proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión generadores de empleo”.



Por último, tal y como explicó el pasado sábado Francisco Conde, la primera partida de ayudas, de 91 millones de euros, será gestionada por el Instituto de Transición Justa para proyectos de “infraestructuras ambientales, sociales y digitales”, mientras que la segunda, de 111 millones de euros, será para iniciativas de carácter público-privado.