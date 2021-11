Costas comienza las obras de recuperación de las antiguas cetáreas de Sarridal, en Cedeira

El Ministerio de Transición Ecológica financia a través de la Demarcación de Costas en Galicia las obras de recuperación de las antiguas cetáreas de Sarridal, en Cedeira. Los trabajos, que comenzaron la pasada semana, cuentan con una inversión de 340.600 euros. El proyecto, que ejecuta la empresa Tragsa, tiene un plazo de tres meses. La intervención va a consistir, por un lado, en la recuperación y consolidación de las viejas estructuras de las cetáreas, y por otro, en la adecuación de los accesos –que permitirán acercarse hasta ellas– y también en la creación de un mirador en la parte alta del acantilado, en el que habrá un panel explicativo sobre cómo funcionaban y cómo se trabajaba en estas viejas piscinas de mar, donde se guardaba y engordaba el marisco vivo que luego se comercializaba a nivel nacional.





“Temos que agradecer o compromiso do Goberno coa recuperación de parte da nosa historia, porque garante que se manteña a memoria de como se traballaba nestas estruturas –comentó el alcalde Pablo Moreda durante la visita que el jefe de la Demarcación de Costas, Rafael Eimil, realizó a la zona la pasada semana–; e tamén porque vai ser un atractivo máis nun lugar que xa é un tesouro desde o punto de vista turístico, co xacemento arqueolóxico do Sarridal, o Castelo da Concepción, un mirador espectacular e a praia das Sonreiras, todo concentrado no mesmo lugar”.





El Ministerio de Transición Ecológica está tramitando también el proyecto de regeneración de la playa de la Magdalena, valorado en unos 2,3 millones de euros. Las previsiones de Costas pasan por tener en marcha esta actuación a mediados del próximo año. El proyecto superó el período de alegaciones y está pendiente la licitación de las obras.