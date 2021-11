El club con más licencias de toda España sigue incrementando su medallero

Había ganas, muchas ganas de retomar los bailes de corte social en el Club Baile Deportivo de Narón, tal y como asegura Román Romero Franco, director y profesor de la escuela y concejal en el consistorio local.





Romero Franco explica que la crisis sanitaria obligó a suspender las clases de corte lúdico y social, –solo se mantuvieron las formaciones para los grupos de competición por estar federados–, que se han retomado este curso con fuerza. “O certo é que a día de hoxe recuperamos o número de matrículas que tiñamos antes da pandemia”, sostiene. Es más, afirma que la jornada de puertas abiertas que se desarrolló con el inicio de curso ha sido de lo más fructífera, un ejemplo de ello es que solo en el grupo de niños más pequeños, de cuatro a seis años, se anotaron una veintena más, a mayores de los que ya tenían inscritos. “Había ganas de voltar ás actividades e pasar un tempo agradable, bailando e botando unhas risas”, sostiene el responsable de la entidad.





Y es que, como explica Román Romero, para bailar no es necesario tener ningún tipo de condición física, “o único importante é ter ganas de bailar e pasalo ben, para iso o único que hai que facer é dar o paso e anotarse, logo a maioría xa non o quere deixar”. Es más, asegura que pese a que el curso ya ha empezado es posible inscribirse en cualquier momento del año. También anima a la gente a visitar las redes sociales del club para informarse de todas las novedades, competiciones en las que toman parte, etc.





Marcando la diferencia

La proliferación de un importante número de escuelas de baile en la comarca no ha tenido consecuencias para la escuela de baile naronesa, en cuanto a la pérdida de usuarios. De hecho, asegura Román, que muy probablemente se deba al hecho de que este tipo de centros abordan numerosas disciplinas dentro del baile y la danza, mientras que el Club Baile Deportivo de Narón se centra solo en los denominados bailes de salón, ofreciendo una alternativa más especializada.





Por otra parte, el hecho de que se trate de la escuela decana de la comarca y de las más destacadas de Galicia constituye el mejor reclamo para que no falten alumnos que decidan formar parte del club naronés. Un club con más de 25 años de historia y que ostenta además el meritorio récord de ser la escuela con más licencias de todo el país, algo que lleva ocurriendo de forma ininterrumpida durante la última década.





El palmarés del club es su mejor carta de presentación. Y es que en todo este tiempo los alumnos de la escuela han logrado más de un centenar de campeonatos gallegos, siendo el club más laureado de Galicia. A nivel estatal han logrado situar a más de 25 de sus parejas entre los finalistas de los campeonatos nacionales. “Estamos moi contentos co traballo desenvolvido nestes anos, acadando grandes resultados a nivel coreográfico”, subraya Román Romero, quien destaca que en el caso de la danza coreográfica esos resultados han sido todavía más importantes. Las competiciones en esta disciplina empezaron en el año 2015 y desde entonces, “dos seis campionatos que se celebraron ata o de agora, en cinco deles gañou o noso equipo, quedando subcampións no outro certame dos seis disputados”. De este modo, el club naronés es también el máximo referente en esta modalidad.





La oferta

La oferta del club Baile Deportivo de Narón se centra en dos vertientes, la competitiva y la de corte lúdico y social. En la primera opción se trabajan los bailes de salón en su variante “standard”, que incluye bailes de corte más clásico como el valls y sus modalidades, quickstep, fox trot, etc. La otra vertiente en la que se compite es la denominada "latinos", entre los que destacan bailes tipo samba, rumba, pasodoble, etc.





Por otra parte, al margen de los grupos de competición, quienes asisten a las clases de índole lúdico pueden disfrutar bien de las clases de bailes denominados "sociales", o de los ritmos caribeños, entre los que se encuentran modalidades tan comunes como la salsa, bachata o el merengue.





Para quienes quieran saber más de esta relevante escuela, cuyas clases se desarrollan en el Pazo da Cultura naronés, el club mantiene informados a sus socios y quienes tengan interés por sus actividades a través de Facebook e Instragram. Las últimas publicaciones hacen referencia a los excelentes resultados obtenidos el pasado fin de semana en el Campeonato de España y el Autonómico, que les ha permitido regresar de la mejor forma a la competición, consiguiendo dos oros, dos platas y otros tantos bronces.





El club naronés cuenta en la actualidad con preparadores del más alto nivel, comandados por Román Romero, entrenador de máximo nivel estándar y latinos. Junto a él están otros grandes como Jesús Marcos, Alberto López, Lucía Fernández, y la preparadora física Fany Bedoya.