Otro fiasco en casa para el Racing de Ferrol

Tampoco a la cuarta fue capaz del Racing de encadenar una segunda victoria. El equipo ferrolano, a cambio, sumó su tercera derrota del campeonato en A Malata al perder frente a una SD Logroñés que se mostró más eficaz, y sobre todo se aprovechó de los despistes del rival, para llevarse los tres puntos. Fue lo que marcó la diferencia en un encuentro en el que el equipo ferrolano, aun sin ser tan brillante como en otras ocasiones, sí lo dominó durante muchas fases, pero mostró una ineficacia absoluta.



Empezó a tope el Racing el partido, jugando cerca de la portería local y generando las primeras ocasiones para marcar, como un par de lanzamientos lejanos de Kevin Presa, el segundo de los cuales fue detenido por el portero visitante. Sin embargo, la primera llegada de la SD Logroñés a la portería local, surgida de un fallo en la salida del balón, acabó en el gol que abrió el marcador después de que un chut de Soberón desde fuera del área, en una jugada quie parecía no llevar peligro, acabase con la pelota en la red de la portería defendida por Gazzaniga.



Tenía que reaccionar el Racing si quería sacar algo positivo del partido y, aunque no dejó de tenerlo bajo control, no lo hizo con la brillantez de otras veces. Sí creó ocasiones como para lograr al menos el empate –por ejemplo un doble remate de Candelas y Heber Pena que no llegaron a traducirse en gol o un disparo de David Castro desde la frontal que tocó el larguero de la meta visitante–, pero no fue capaz de lograrlo antes del intermedio, lo que ponía las cosas cuesta arriba.









Dormido





Poco más de veinte segundos tardó la SD Logroñés en despertar, a través de un gol, a un Racing que había salido dormido de los vestuarios. Así que lo que era una misión difícil para la segunda parte se convirtió en una casi imposible. Al menos, poco a poco, la escuadra verde fue mejorando su nivel y tratando de hacer méritos para jugar cerca de la portería de un contrario que, por contra, apostaba casi en exclusiva por la defensa, sin ser capaz apenas de sumarse al ataque.



Los cambios realizados por el Racing atolondraron el partido cuando faltaba poco menos de media hora para el final del tiempo reglamentario. En cuanto a su disposición sobre el terreno de juego, pasó a jugar con una defensa de tres y sumó en ataque a Nathan Palafoz para, junto a David Rodríguez y Joselu, aumentar la producción ofensiva del cuadro verde. Incluso por momentos el conjunto local subió la velocidad de su juego en busca de sorprender al rival, aunque eso también significase correr bastantes más riesgos.



La apuesta del Racing por la remontada, sin embargo, no encontró el fruto deseado. Ni siquiera el gol que redujese distancias y acercarse al cuadro verde a la posibilidad de, al menos, sumar un punto. Y no porque no tuviese ocasiones, porque tanto el delantero brasileño como el resto de sus compañeros de ataque dispusieron de opciones que su falta de puntería o el entramado defensivo visiante se encargaron de desbaratar. De ahí la derrota, la tercera que el equipo ferrolano cosecha en A Malata, que frustra la posibilidad de acercarse a la zona alta.









RACING 0 - 2 SD LOGROÑÉS racing club ferrol: Gazzaniga; Miguel Loureiro, Quique Fornos, David Castro, Candelas (Nathan Palafoz, min. 63); Kevin Presa, Fran Manzanara (Álex López, min. 63); Dani Nieto (Luis Chacón, min. 72), Joselu, Heber Pena; y David Rodríguez.

banquillo: Diego Rivas (portero suplente), Yago Taborda, Jon García, Álex López, Nathan Palafoz, Juan Viacaca, Yeferson Quintana, Luis Chacón y Joan Salvà (portero suplente).

sociedad deportiva logroñés: Jero; Cubero, César Caneda, Xiker, Paredes; Emilio (Pirri, min. 88), Albisua, Javito (Arnedo, min. 64); Calderón (El Haddadi, min. 74), Soberón (Jon Ander, min. 64) y Sandoval (Llácer, min. 73).

banquillo: Aizpun, Ledo, Jon Ander, Diego Esteban, El Haddadi, Castillo (portero suplente), Pirri, Llácer y Arnedo.

goles: 0-1, min. 13: Soberón; 0-2, min. 46: Javito.

ÁRBITRO: Fernando Román Román (comité castellanoleonés).

ASISTENTES: Rubén Díez Díez y Jesús Rodrigio Gonzalo (comité castellanoleonés).

CUARTO ÁRBITRO: Sergio Álvarez Ordóñez (comité asturiano).

TARJETAS AMARILLAS: Racing Club Ferrol: Fran Manzanara (min. 25) y Quique Fornos (min. 86). Sociedad Deportiva Logroñés: Javito (min.44), Paredes (min. 57), Cudero (min. 70) y El Haddadi (min. 89).