La reordenación del servicio de buses, más cerca tras la reunión de los usuarios, Xunta y Monbus

Los Concellos de la Mancomunidad habían trasladado a la Dirección Xeral de Mobilidade la necesidad de que las demandas de los usuarios de buses del trayecto Ferrol-A Coruña fueran oídas directamente y no solo a través de las administraciones. Por eso, ayer mismo representantes de los usuarios habituales del servicio se desplazaron a A Coruña para mantener una reunión con el jefe territorial de Mobilidade en la provincia, José Antonio Álvarez Vidal, y un representante de la empresa Monbus, de la UTE que realiza el servicio.



Fueron dos horas y media de reunión en la que los usuarios pusieron sobre la mesa todas y cada una de las necesidades que han sido objeto de denuncia desde que la UTE se hizo cargo de la concesión –en diciembre del pasado año–, como más servicios en las horas punta de educación y trabajo, para evitar que se queden en tierra pasajeros sin plaza, puntualidad en los horarios para garantizar la llegada de los viajeros a sus destinos, autobuses accesibles para todos, trayectos directos e indirectos para dar servicio a los vecinos de la cabecera de comarca pero también de los municipios del entorno, entre otras muchas demandas específicas pero que afectan a importantes grupos de viajeros.



Los representantes en el encuentro de ayer valoraron el resultado, indicando que se escucharon todas las propuestas y se recogieron tanto por parte de la empresa como de la administración autonómica con el fin de analizarlas y poder realizar una reordenación del servicio en un plazo que, en todo caso, no sería anterior a fin de año, dada la cantidad de reclamaciones que es necesario analizar.



Los representantes de la plataforma de usuarios confiaron en la buena disposición de las partes con el fin último de que el servicio se ajuste a las necesidades, especialmente de una ciudad y comarca en la que mucha gente tiene que desplazarse a A Coruña a trabajar y estudiar y no cuenta con otro medio de transporte para ello.