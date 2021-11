La comarca sigue la moda a la hora de elegir los nombres de los recién nacidos

Si te llamas Sofía o Mateo es muy probable que no superes en mucho los 20 años de edad. Aunque no suenan como nombres demasiado "modernos", lo cierto es que hasta la década de los 2000 no se encontraban en el ránking de los 20 más habituales en Galicia. En 2020, sin embargo, están ya a la cabeza de los más empleados para bautizar a los niños.



En la comarca de Ferrol en los años 30 y décadas siguientes hasta casi los setenta, los nombres de José, Manuel Antonio, María, Manuela o Dolores –hoy Lola–estaban en todas las apuestas a la hora de elegir cómo llamar al recién nacidos.



Noventa años después estos nombres han vuelto a subir a la palestra y situarse entre los bastante habituales, especialmente entre aquellos padres que buscan retomar los nombres clásicos frente a las últimas modas.



En ese resurgir de nombres se encuentra también la utilización de las lenguas propias de cada comunidad, que en los años setenta u ochenta no se contemplaban entre las opciones.





Los nombres gallegos también figuran desde hace tiempo entre los más habituales y ascienden ya a122 los Iago en Ferrol y hay 88 Antía en el municipio naronés





Así, Antía, Uxía o Sabela y Brais, Antón e Iago están como los más empleados en Galicia en 2020. En Ferrol son ya 122 los Iago, 93 los Brais y 81 las Sabela que residen en el concello, cifras que también suben en Narón en los últimos años, aunque en nombres femeninos gallegos parecen gustar más Uxía o Antía.



También el vecino concello de Narón se ve más animado a dejarse llevar por modas de nombres que no se podían imaginar hace tan solo unos años y que se han hecho frecuentes en toda España como Alma, Mía, Enzo o Izan. Son ya, respectivamente, 12, 10, 27 y 34 los naroneses que llevan estos nombres, unas cifras superiores a las de los ferrolanos, aunque ya superan en todos los casos los siete residentes así bautizados.



Entre los nombres que están en el "top" gallego, como Sofía, Noa, Martina, Lara y Valentina, para mujeres, en Ferrol y Narón también son tendencia y hasta 126 personas están inscritas como Sofía en Ferrol y 87 en Narón. En la cabecera de comarca hay también 68 Noa –92 en Narón–, 76 Martina –60 en el vecino concello–, 79 Lara –frente a 53– o 26 Valeria –47 en Narón–. Los niños también siguen tendencias y si en Galicia están a la cabeza Mateo, Martín, Lucas, Hugo y Leo, también sube en los ránkings en Ferrol y Narón hasta alcanzar los 148 Martín en Ferrol y 150 en Narón o los 113 en Ferrol y 146 en Narón que se llaman ya Hugo.



A la hora de elegir nombres para los hijos, también se puede optar por clásicos y recordar “La importancia de llamarse Ernesto” (hay 24 en Ferrol y 32 en Narón)o que Malena puede ser algo más que un nombre de tango, aunque todavía no aparezca en las estadísticas de frecuencias.