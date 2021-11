Los PGE incluyen en el 1,5% cultural las obras de la cubierta de San Felipe

La rehabilitación del castillo de San Felipe parece un poco más cerca al figurar en los Presupuestos Generales del Estado, en el apartado del 1,5 cultural que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ubana dedica a actuaciones de este tipo, una partida que supone el 60% del presupuesto total de la actuación de cubiertas pétreas y sistema de evacuación de aguas pluviales en la fortificación ferrolana, que asciende a 455.172,65 euros.



Aunque el texto, que figura en el apartado de Agenda Urbana y Vivienda indica que la resolución provisional todavía no es una adopción de la decisión definitiva, condicionada a la aprobación de los proyectos, lo cierto es que esta actuación –el Concello, a través de su área de Patrimonio Histórico presentó tres relacionados con San Felipe– se encuentra ya muy bien encaminado y no han dejado de darse pasos en ese sentido.



Así las cosas, como confirmó la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, en un principio, el proyecto presentado ya en el anterior mandato, fue denegado y fue preciso realizar una serie de modificaciones, para las que se han ido solicitando nuevas aportaciones e informes en cuanto a costes, cambios efectuados, etc. hasta llegar a que, a día de hoy, se ha remitido ya el proyecto final y se está a la espera de resolución.



Martínez indicó que en el proyecto inicial había una serie de actuaciones que se eiliminaron porque eran las que más cortapisas podían suponer. Eso llevó a pedir un nuevo informe de Patrimonio para llegar al proyecto final, que ahora se espera que finalmente pueda ejecutarse.



Martínez valoró la inclusión del proyecto en los PGE, indicando que “a vontade existe. É unha moi boa noticia á espera de ter a resolución definitiva”.



El proyecto de la cubierta pétrea no es nuevo y ya fue “tumbado” en anteriores ocasiones. Ahora, parece que será la definitiva y se ha rebajado la aportación del Ministerio de un 75 a un 60% e incluido el plan director del castillo para sacarlo adelante.



En los últimos tiempos se han llevado a cabo otras actuaciones de mejora en la fortificación ferrolana, como la rehabilitación de la torre del siglo XIX de la batería baja, la habilitación de un espacio para la divulgación histórica del castillo a modo de recepción de visitantes y la eliminación de elementos descontextualizados.