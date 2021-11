Jueces contra la Democracia

eo en un digital:“El video que demuestra que Alberto Rodríguez estaba presente”. Cliqueo y veo al diputado podemita, pero no la presunta patada. Regreso al texto de la noticia, y leo: “El vídeo tiene 1.23 segundos de duración, por lo que no recoge el momento en el que Alberto Rodríguez propinó una patada a uno de los agentes”. Entonces ¿qué demuestra el video? También leo en la sentencia que el jefe de la Policía Nacional que estaba al frente del dispositivo, declaró que no vio al acusado, pero el tribunal da más credibilidad al policía supuestamente agredido porque “persiste en su versión”. Además, tres meses es la pena mínima para ingresar en prisión, por lo que la multa de 540 € no puede substituir a una pena que no puede existir, siendo en cualquier caso la sanción inferior. Entonces, ¿por qué se le inhabilita? Espero que la justicia europea vuelva a poner en su sitio a la española.