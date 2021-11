La firma ADS Tecnologías de Neda, pionera en España en la jornada de cuatro días

Con la relajación de las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus muchas empresas vuelven a retomar su ritmo productivo habitual, abandonando paulatinamente el teletrabajo y reestableciendo la labor presencial. En este contexto, durante las últimas semanas ha ido en aumento la presencia en el debate público del modelo de la jornada laboral de cuatro días; un modelo ya implantado en países como Noruega y Nueva Zelanda –y en proceso de implementación en muchos otros, principalmente en el norte de Europa– y que desde algunos sectores empresariales y comunidades autónomas españolas comienza a defenderse.



Asentar este modelo, tal y como advirtieron semanas atrás desde UGT, es complicado, dado que no debe conllevar un menor salario, puesto que esto sería una reducción de jornada. No obstante, su implantación traería consigo múltiples beneficios, tal y como explican desde la firma de Neda ADS Tecnología, la primera empresa en España en operar bajo este modelo.



Alberto José Hermida, uno de los fundadores de la firma de telecomunicaciones y servicios de innovación tecnológica, lo tiene claro: “es un beneficio para todos, tanto para la empresa como para sus trabajadores”. Y es que, desde que comenzó su singladura el pasado mes de marzo, la compañía decidió adoptar un modelo que no solo afecta, para mejor, a los costes finales de operación, sino también en uno de los puntos de mayor problemática en el tejido laboral español: la retención de talento.



“Al final repercute en un mejor rendimiento laboral, una mejor eficacia, un mejor trabajo, un ahorro en tiempo y costes de desplazamiento de empresa...”, señala Hermida, que se muestra convencido de que “un empleado contento te va a realizar un mejor trabajo, de mayor calidad y lo más importante, que al estar contento no se quiera ir, que es lo que buscamos”, asevera. “Está claro que somos una empresa pequeña que hemos arrancado con mucha ilusión, pero no queremos que aquí todo el mundo se convierta en un número; queremos que sean Nacho, que sean Manuel, Eloy, Pablo César... Considero que el futuro de la empresa está en una política transversal y horizontal”, apunta Alberto José Hermida.



En este sentido, el emprendedor tiene claro que “tiene que haber una jerarquía”, pero también “una cercanía al trabajador”. En cuanto al temor de que alguien pueda aprovecharse del sistema, el empresario tiene claro que, aunque siempre puede haber “algún listo” que lo intente, al final el ritmo de trabajo y la labor en conjunto no lo permite. “O rindes o el equipo cojea”, sentencia.



Por último, Hermida detalla que esta jornada no es el único modelo que han decidido implantar, sino que gracias a su experiencia en el extranjero adoptaron un sistema de beneficios, tales como el incremento de vacaciones por año trabajado o, en un futuro, un “cheque guardería”. “A la empresa no le supone nada dar uno, dos o tres días más porque están más que rentabilizados”, concluye.