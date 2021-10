El Baxi cae con honor

Un tren arrolló ayer al Baxi en A Malata. Lo arrolló una, dos y hasta tres veces, pero no fueron suficientes para doblegar el orgullo de un equipo que peleó hasta el final y que incluso puede presumir de haber dejado en tan solo cuatro puntos al vigente campeón de la Liga Endesa en el último cuarto.



A la dificultad lógica de medirse a uno de los grandes conjuntos de Europa, el Perfumerías Avenida de Roberto Íñiguez, se sumó la baja de una de sus referencias –la máxima anotadora de lo que va de competición–, Taylor Koenen, que se perdió el choque para arreglar los papeles del visado en Estados Unidos. Con esa ausencia y la dosificación de la pívot Jenna Allen, y con el poderío físico y la intensidad del rival, la misión se antojaba poco menos que imposible. Y así fue en los 30 primeros minutos del enfrentamiento.



Las salmantinas, que siguen invictas tanto en el torneo doméstico como en la Euroliga, impusieron su ritmo y su juego desde el salto inicial. Pocos equipos hay en el continente con esa rapidez en la circulación del balón y con tal poderío físico. En defensa no concedieron nada a las pupilas de Lino López –0 de 12 en lanzamientos triples en la primera parte–, apostaron por ayudas continuas y neutralizaron todo el juego interior del Baxi. En ataque, las de Íñiguez generaron continuamente situaciones de tiro liberado y, cuando no fue posible, la superioridad en la pintura hizo el resto. Con un triple de Katie Samuelson se llegó al final del primer cuarto (6-20).



El segundo parcial siguió por los mismos derroteros, pese al esfuerzo defensivo del Baxi. Las jugadoras se vaciaron, pero la falta de acierto en el tiro exterior –e incluso en el poco que dispusieron en la zona– les impidieron recortar distancias porque cada error las penalizaba. Solo Milica Ivanovic, la mejor de las ferrolanas ayer, era capaz de ver aro con cierta lucidez.









La reacción





El 14-41 con el que se llegó al descanso reflejaba la diferencia sobre la cancha, incapaz el Baxi de interrumpir la sinfonía del Perfumerías, que, interpretando a rajatabla lo que le pedía su preparador desde el banquillo, no se relajó. El tercer cuarto, que suele ser el más flojo del Baxi en lo que va de temporada –el equipo local gana los partidos cuando se impone en ese parcial: Campus Promete y Spar Gran Canaria–, no comenzó mal esta vez. Un triple de Swart, el primero del partido para el conjunto universitario, puso el 23-46 en el electrónico en el ecuador del cuarto, pero las castellanas continuaron con su recital, que se tradujo en un parcial de 0-16 con el que pusieron la máxima ventaja –23-62– antes del inicio del último período.



Esos diez minutos finales fueron los mejores del Baxi y, en un arranque de orgullo, fue capaz de imponer su ley de principio a fin: fuerte en defensa y más acertado en ataque, con una sobresaliente Ivanovic y con Natalia recuperando el pulso desde la línea de tres. La derrota fue incontestable, pero el tramo final deja un regusto dulce antes del parón de tres semanas.









BAXI FERROL 44 - 66 PERFUMERÍAS AVENIDA baxi ferrol: Milica Ivanovic (15), Carmen Grande (4), Zoe Wadoux, Jenna Allen (4), Sune Swart (7) –cinco inicial–; Alicia Villegas, Irene Garí (2), Patri Cabrera, Dynn Leaupepe y Natalia Rodríguez (12).



perfumerías avenida: Maite Cazorla (5), Andrea Vilaró (7), Emese Hof (8), Isabella Alarie (5), Katie Samuelson (8) –quinteto titular–; Nogaye Lo (4), Leonor Rodríguez (6), Silvia Domínguez, Shante Evans (4), Maria Fasoula (9) y Karlie Samuelson (10).



parciales: 6-20, 14-41, 23-62, 44-66.



árbitros: Asier Quintas Álvarez, Eduard Colomer Castelló y Fernando Ibáñez García. Sancionaron con 15 faltas al Baxi y con 14 al Perfumerías Avenida.