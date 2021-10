El Racing prueba su mejoría

Lo que no consigue como local pretende el Racing obtenerlo a domicilio. Lejos de A Malata el equipo ferrolano ha sumado siete de los doce puntos que tiene en la tabla clasificatoria y el partido que lo enfrenta al Rayo Majadahonda esta noche –21.00 horas, Cerro del Espino– le brinda la posibilidad de aumentar en tres más este guarismo. Sería la manera de seguir más o menos cerca de las cinco primeras posiciones –que al final de la liga regular tienen premio, mayor o menor– y mantenerse a una distancia prudencial de las cinco últimas –que conllevan el descenso de categoría–.



No será, sin embargo, una misión sencilla para el cuadro verde. Y no solo porque el Rayo Majadahonda ocupe la segunda posición de la clasificación –empatado con el líder Unionistas de Salamanca pero con peor “average”–, sino porque el cuadro madrileño es el que más veces ha mantenido su puerta a cero (6) y el que más puntos ha sumado gracias a ello (16). Además, se presenta en su mejor racha de partidos sin perder del torneo (4), lo que da cuenta del buen momento en el que se encuentra.









Confianza





También el Racing está en un buen momento, tanto por su funcionamiento defensivo como por la fluidez con la que empieza a jugar en ataque. Lo único que le falta es empezar a ser un poco más efectivo ante la meta rival para materializar la mayor parte de las muchas situaciones de gol que está teniendo. Será el mejor antídoto contra la efectividad de los rivales, que marcan apenas llegar a la meta racinguista.



Las bajas de Candelas y Alayeto obligarán al entrenador Cristóbal Parralo a realizar algunos cambios en el once titular. De todas maneras, si algo ha demostrado la plantilla racinguista es que tiene una calidad y profundidad suficiente para que, entre quien sea el que entre, el nivel no se resienta. Eso es lo que lo hará estar hoy más cerca del triunfo.