El puerto exterior de Ferrol da la bienvenida al nuevo envío de carbón para Endesa As Pontes

El puerto exterior de Ferrol recibió ayer la última remesa de carbón encargada por Endesa en previsión al potencial pico de demanda eléctrica de los próximos meses. Tal y como este diario había anticipado, el buque, el “MV Lady Deniz”, llegó pasadas las diez de la mañana procedente de la terminal de CNX Marine, en el puerto de Baltimore –tras una pequeña escala en Providence–, con un cargamento de 20.000 toneladas de carbón. Tras su descarga, el combustible se trasladará al área de almacenaje de Endesa As Pontes, próxima a la central, donde la eléctrica ya cuenta con una reserva de otras 40.000.



Pese a la buena noticia, el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, señaló ayer que desde el organismo no querían “crear falsas expectativas” y que sería “muy difícil, por no decir imposible” que se retorne a las cifras de descargas de carbón previas al cese de actividad de la central. En este sentido, el presidente aseveró que desde su organismo “trabajaremos por ser parte de la solución a un problema que no hemos creado”, en referencia al cierre de la central de As Pontes –la cual, asevera, es fruto de ”una decisión política prematura”–.



Por su parte, la responsable de la terminal de Endesa en el puerto exterior, Ana Belén Paz, reafirmó que la eléctrica había adquirido ese carbón “para completar as reservas que xa ten na súa central térmica das Pontes”, con el objetivo de “estar a disposición das demandas do mercado”. No obstante, apuntó Paz, la compañía sigue adelante tramitando el cierre de las instalaciones, el cual no se hará efectivo hasta su aprobación administrativa.



Por último, el secretario comarcal de CCOO, José Hurtado, apuntó que, según sus informaciones, Endesa habría renovado su contrato a todas las empresas auxiliares hasta el 31 de diciembre y que las previsiones pasan por activar al menos un grupo hasta marzo o abril. Hurtado adelantó, además, que los sindicatos han solicitado la operación permanente de un grupo.