Un tema profundo en el Consell

Temas de los que uno no se imaginaba que se fuese a hablar en un Pleno de las Cortes Valencianas: el sexo anal. Lo que se deben de haber alegrado los consellers de ir a la sesión. Eso sí que es un asunto de calado social. La cosa es que Vox le recriminaba al Gobierno autonómico que “promocionase” esta práctica en un cartel que reza ‘Dejemos atrás el tabú sobre el sexo anal’. Suena más a que cada uno haga lo que le apetezca mientras sea consentido que a vamos a volvernos locos probando esto, pero cada uno interpreta las cosas como puede y quiere. En cualquier caso, Ximo Puig ya ha dejado claro que no es obligatorio. FOTO: Ximo Puig no obliga a tener sexo anal | efe