La parroquia modestina de Labacengos dispondrá de local social el próximo verano

El Concello de Moeche ha dado los pasos necesarios para dotar de Centro Social a la parroquia de Labacengos, la única que hasta la fecha no disponía de este servicio en el municipio. Así, aseguran desde el gobierno municipal que “a cousa cambiará dentro de pouco tempo, unha vez se complete a licitación e construción dun edificio de usos múltiples que se erguerá nun terreo de propiedade municipal situado a uns metros da igrexa”, aseguran desde el Concello.



El importe total de la obra asciende a 157.890 euros, impuestos incluídos, que se sufragará en su mayoría con fondos municipales, “aínda que o proxecto tamén recibirá unha achega de 20.000”, apunntan desde el Ayuntamiento. El consistorio abrió el proceso de licitación hace unos meses pero la adjudicación quedó desierta debido a una serie de carencias en la documentación presentada por la empresa seleccionada. Así, se ha abierto un nuevo proceso en la Plataforma de Contratación del Sector Público estableciendo el límite para recibir ofertas el 3 de noviembre.



Explican desde el concello que “a proposta arquitectónica, de deseño moderno e funcional, inspírase nos pendellos da feira de San Ramón e intégrase na leira municipal cunha planta baixa principal e zona cuberta exterior que suman 158,78 metros cadrados de superficie construída”.



En el interior del edificio el espacio se reparte entre un distribuidor principal de 22 m2 que comunica con los dos aseos y un almacén de unos 14 metros. En la otra banda se abre una gran estancia para usos múltiples, de unos 90m2, reservando aquí sitio para un escenario de casi 11 m2 y para una cocina, con algo más de 7, que puede dividirse con un panel móvil. “Todo cunha concepción minimalista que lle cede o protagonismo á luz e á utilidade do espazo como punto de encontro veciñal, sen perder de vista a accesibilidade e a eficiencia enerxética, explican desde el Concello.



Para la alcaldesa, Beatriz Bascoy, “a construción do centro de usos múltiples virá completar a rede de espazos municipais que hai polas parroquias e daralle cumprimento a unha demanda histórica da veciñanza, cun local mellor situado e mellores condicións que o do Ventoeiro”, aseveró la regidora quien confía en que el local esté operativo de cara al próximo verano.